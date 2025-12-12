*16:41JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に3日ぶり反発、ソフトバンクGやファーストリテが2銘柄で約260円押上

12日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり201銘柄、値下がり24銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日11日の米国株式市場は指数によって高安まちまち。ダウは終日プラス圏でしっかりとした展開、前日の追加利下げを素直に好感する買いが相場を支え最高値を更新した。ナスダックは終日軟調。前日に発表されたオラクルの第2四半期決算の内容がAIバブル懸念を再燃させ、AI関連株へ売りが波及した。米株市場を横目に、12日の日経平均は3日ぶり反発して取引を開始した。朝方に上げ幅を広げた後は、買い一巡感が台頭。やや上げ幅を縮小して、後場半ばごろまで50600円付近で推移した。終盤にかけて再度買いが集まり上げ幅を広げて取引を終了した。昨日の米株式市場でダウ平均が大幅高で最高値を更新したことが国内投資家心理の支えとなった。また、25日移動平均線が下値支持線として意識され、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。そのほか、TOPIX（東証株価指数）も大幅高となっており、来週に注目イベントを控えるなか、引き続き幅広い銘柄に物色が向かった。

大引けの日経平均は前営業日比687.73円高の50836.55円となった。東証プライム市場の売買高は22億3505万株、売買代金は6兆4264億円だった。業種別では、輸送用機器、保険業、繊維製品などが上昇した一方で、鉱業、水産・農林業の2業種のみが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は85.9％、対して値下がり銘柄は11.6％となっている。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約134円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、TDK＜6762＞、トヨタ＜7203＞、日東電＜6988＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約110円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、KDDI＜9433＞、ディスコ＜6146＞、荏原製＜6361＞、住友ファーマ＜4506＞、バンナムHD＜7832＞などがつづいた。



*15:00現在

日経平均株価 50836.55(+687.73)

値上がり銘柄数 201(寄与度+889.11)

値下がり銘柄数 24(寄与度-201.38)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 17895 670 134.37

＜9983＞ ファーストリテ 57120 1570 125.95

＜6954＞ ファナック 6315 319 53.31

＜4063＞ 信越化 4836 226 37.77

＜6762＞ TDK 2339.5 64.5 32.34

＜7203＞ トヨタ自動車 3260 150 25.07

＜6988＞ 日東電工 3864 147 24.57

＜6971＞ 京セラ 2247.5 74 19.79

＜6098＞ リクルートHD 8312 181 18.15

＜4519＞ 中外製薬 8543 167 16.75

＜8015＞ 豊田通商 5205 144 14.44

＜6758＞ ソニーG 4181 81 13.54

＜6367＞ ダイキン工業 20000 385 12.87

<7974> 任天堂 11730 330 11.03

<8766> 東京海上HD 5765 211 10.58

<5803> フジクラ 18500 280 9.36

<8830> 住友不動産 7864 273 9.13

<5713> 住友金属鉱山 5952 498 8.32

<6981> 村田製作所 3400 93 7.46

<8253> クレディセゾン 4204 214 7.15

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 31500 -1100 -110.30

＜6857＞ アドバンテ 20785 -255 -68.19

＜9433＞ KDDI 2684 -10 -4.01

＜6146＞ ディスコ 48810 -520 -3.48

＜6361＞ 荏原製作所 3938 -96 -3.21

＜4506＞ 住友ファーマ 2242.5 -68.5 -2.29

＜7832＞ バンナムHD 4282 -20 -2.01

<4523> エーザイ 4562 -43 -1.44

<6526> ソシオネクスト 2290 -31.5 -1.05

<4502> 武田薬品工業 4448 -23 -0.77

<7731> ニコン 1830 -18 -0.60

<6326> クボタ 2270.5 -17 -0.57

<2413> エムスリー 2072 -7 -0.56

<7735> SCREEN 13195 -40 -0.53

<6963> ローム 2139 -13.5 -0.45

<7453> 良品計画 3035 -6 -0.40

<5802> 住友電気工業 6659 -12 -0.40

<1605> INPEX 3184 -23 -0.31

<1332> ニッスイ 1202 -8 -0.27

<2269> 明治HD 3284 -17 -0.23《CS》