クリーク・アンド・リバー社、『Obey　Me！』完全新作を世界同時配信、結婚生活テーマの新アプリ

■悪魔との新婚生活を描くライフスタイルサポートアプリ、12月12日配信開始

クリーク・アンド・リバー社<4763>(東証プライム)は12月12日、同社が運営する「C&R Creative Studios」のゲーム開発部門、NTTソルマーレ、flaggsの3社共同開発によるスマートフォン向けアプリ『Obey Me！ Till Death Do Us Part』を、同日からiOSおよびAndroid向けに正式リリースしたと発表した。

■1100万DL突破シリーズ最新作、「結婚生活」を描く新作アプリを投入

同作は、全世界累計1,100万ダウンロードを突破した人気シリーズ『Obey Me！』の完全新作で、シリーズ初となる「結婚生活」をテーマに据えたライフスタイルサポートアプリである。プレイヤーはお気に入りの悪魔キャラクターと結婚し、新婚生活を送るという設定のもと、従来作の世界観を生かしながら「日常の中の推し活」を楽しめる内容となっている。

ゲーム内では、悪魔兄弟それぞれとの結婚後の日常や特別イベントを描くオリジナルストーリーを収録するほか、衣装や部屋を自由にカスタマイズできる機能を搭載した。さらに、トーク機能、天気予報、スケジュールやカレンダー連携など、生活に寄り添うライフサポート要素も特徴で、継続的な季節イベントやストーリー追加などのアップデートも予定している。

リリースを記念し、2026年1月1日17時(日本時間)までの期間限定セールや、特典が獲得できるログインボーナス企画も実施する。『Obey Me！』シリーズは2019年に配信を開始し、世界的な支持を集めてきたが、同社は新作投入により、ファン層の拡大とシリーズ価値のさらなる向上を目指すとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【どう見るこの相場】盆休み明けもサプライズ？！カネ（Ｋ）、コメ（Ｋ）の「２Ｋ」関連株の裾野拡大を期待（2025/08/18）

・【どう見るこの相場】ＴＯＰＩＸ最高値更新、日経平均も史上高値迫る、強気相場の行方に注目（2025/08/12）

・【どう見るこの相場】決算発表が選別投資を加速、好材料「ダブル・フルセット」銘柄に注目集まる（2025/08/04）

・【どう見るこの相場】「いさかい」だらけの政界と市場！選挙後の株価急騰は序章にすぎない？（2025/07/28）

