関連記事
千趣会など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7962＞ ;キングジム;402%;120300;0.08;844;0 ＜3053＞ ;ペッパー;319%;598700;1.69;185;0 ＜9913＞ ;日邦産業;250%;500;22.00;2730;13 ＜6325＞ ;タカキタ;207%;5800;5.89;395;1 ＜2752＞ ;フジオフード;188%;163600;0.09;1161;-6 ＜3198＞ ;SFP;186%;66300;0.38;2025;-19 ＜3479＞ ;TKP;169%;94200;2.24;1722;-37 ＜4170＞ ;ＫａｉｚｅｎＰＦ;161%;91500;6.94;173;-5 ＜6031＞ ;ＺＥＴＡ;158%;87400;15.68;292;-3 ＜2937＞ ;サンクゼール;157%;4400;1.70;1659;-8 ＜8165＞ ;千趣会;156%;182100;0.28;221;0 ＜5033＞ ;ヌーラボ;140%;8100;20.50;808;5 ＜7925＞ ;前沢化成;138%;67700;0.08;2078;-27 ＜7022＞ ;サノヤスＨＤ;137%;17000;7.44;276;-4 ＜3028＞ ;アルペン;126%;183800;0.05;2285;-29 ＜4848＞ ;フルキャスト;120%;149800;0.47;1640;-15 ＜3548＞ ;バロック;116%;57300;1.39;759;-1 ＜2702＞ ;マクドナルド;113%;772400;0.11;6410;-80 ＜3197＞ ;すかいらーく;104%;3104400;0.12;3322;-129 ＜9722＞ ;藤田観;98%;28600;1.10;11500;160
[コメント]千趣会＜8165＞は、信用倍率1倍を下回って売り長で推移している。《FA》
スポンサードリンク