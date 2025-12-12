関連記事
12月12日本国債市場：債券先物は134円05銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:59JST 12月12日本国債市場：債券先物は134円05銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付134円15銭 高値134円31銭 安値133円098銭 引け134円05銭
2年 1.062％
5年 1.430％
10年 1.945％
20年 2.901％
12日の債券先物3月限は134円15銭で取引を開始し、134円05銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.53％、10年債は4.16％、30年債は4.81％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.84％、英国債は4.48％、オーストラリア10年債は4.72％、NZ10年債は4.50％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：00 英・10月鉱工業生産（予想：前月比＋0.7％、9月：－2.0％）
・16：00 英・10月商品貿易収支（予想：－191億ポンド、9月：－188.83億ポンド）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
