*15:59JST 12月12日本国債市場：債券先物は134円05銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付134円15銭 高値134円31銭 安値133円098銭 引け134円05銭

2年 1.062％

5年 1.430％

10年 1.945％

20年 2.901％



12日の債券先物3月限は134円15銭で取引を開始し、134円05銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.53％、10年債は4.16％、30年債は4.81％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.84％、英国債は4.48％、オーストラリア10年債は4.72％、NZ10年債は4.50％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・10月鉱工業生産（予想：前月比＋0.7％、9月：－2.0％）

・16：00 英・10月商品貿易収支（予想：－191億ポンド、9月：－188.83億ポンド）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》