日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日ぶり反発、ファーストリテが1銘柄で約129円分押し上げ

2025年12月12日 12:49

*12:49JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日ぶり反発、ファーストリテが1銘柄で約129円分押し上げ
12日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり204銘柄、値下がり19銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は反発。461.22円高の50610.04円（出来高概算12億878万株）で前場の取引を終えている。

前日11日の米国株式市場は指数によって高安まちまち。ダウ平均は646.26ドル高の48704.01ドル、ナスダックは60.30ポイント安の23593.86で取引を終了した。ダウは終日プラス圏でしっかりとした展開、前日の追加利下げを素直に好感する買いが相場を支え最高値を更新した。ナスダックは終日軟調。前日に発表されたオラクルの第2四半期決算の内容がAIバブル懸念を再燃させ、AI関連株へ売りが波及した。

米株市場を横目に、12日の日経平均は331.41円高の50480.23円と3日ぶり反発して取引を開始した。朝方に上げ幅を広げた後は、買い一巡感が台頭。やや上げ幅を縮小して、50600円付近で推移した。昨日の米株式市場でダウ平均が大幅高で最高値を更新したことが国内投資家心理の支えとなった。また、25日移動平均線が下値支持線として意識され、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。ただ、ナスダック総合指数やフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落しており、東京市場でもハイテク株や半導体関連株の下落が指数の重しとなった。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、日東電＜6988＞、トヨタ＜7203＞、リクルートHD＜6098＞、中外薬＜4519＞、TDK＜6762＞、豊田通商＜8015＞、京セラ＜6971＞、住友不＜8830＞、伊藤忠＜8001＞、ダイキン＜6367＞、任天堂＜7974＞、コナミG＜9766＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、KDDI＜9433＞、荏原＜6361＞、スクリン<7735>、エムスリー<2413>、ソシオネクスト<6526>、住友ファーマ<4506>、ローム<6963>、クボタ<6326>、日電硝<5214>、INPEX<1605>、ニコン<7731>などの銘柄が下落。

業種別では、繊維製品、不動産業、銀行業など幅広い業種が上昇した一方で、鉱業、水産・農林業の2業種のみが下落した。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約129円押し上げた。同2位はファナック＜6954＞となり、信越化＜4063＞、日東電＜6988＞、TDK＜6762＞、ソフトバンクG<9984>、リクルートHD＜6098＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約113円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ディスコ＜6146＞、KDDI＜9433＞、スクリーンHD<7735>、エムスリー<2413>、住友ファーマ<4506>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　50610.04(+461.22)

値上がり銘柄数 204(寄与度+673.77)
値下がり銘柄数 19(寄与度-212.55)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 57170　 1620　129.96
＜6954＞　ファナック　　　　　　6240　 244　 40.78
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4782　 172　 28.75
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3857　 140　 23.40
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2312　 37　 18.55
<9984>　ソフトバンクG　　　　17315　 90　 18.05
＜6098＞　リクルートHD　　　　 8298　 167　 16.75
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3203　 93　 15.54
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8521　 145　 14.54
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5173　 112　 11.23
＜8830＞　住友不動産　　　　　　7908　 317　 10.60
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2210　 36.5　 9.76
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19880　 265　 8.86
＜9766＞　コナミG　　　　　　　22525　 265　 8.86
<6758>　ソニーG　　　　　　　 4152　 52　 8.69
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 11655　 255　 8.52
＜8001＞　伊藤忠商事　　　　　　9815　 245　 8.19
<8766>　東京海上HD　　　　　 5712　 158　 7.92
<6532>　ベイカレント　　　　　6694　 200　 6.69
<6981>　村田製作所　　　　　　3389　 82　 6.58


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20615　 -425 -113.65
＜8035＞　東エレク　　　　　　 31860　 -740　-74.20
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 47920　 -1410　 -9.43
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2683　 -11　 -4.41
<7735>　SCREEN　　　　　13080　 -155　 -2.07
<2413>　エムスリー　　　　　2055.5　 -23.5　 -1.89
<4506>　住友ファーマ　　　　　2267　 -44　 -1.47
＜6361＞　荏原製作所　　　　　　3990　 -44　 -1.47
<6526>　ソシオネクスト　　　　2288　 -33.5　 -1.12
<6326>　クボタ　　　　　　　　2265　 -22.5　 -0.75
<6963>　ローム　　　　　　　　2134　 -18.5　 -0.62
<5214>　日本電気硝子　　　　　6185　 -32　 -0.32
<7731>　ニコン　　　　　　　1839.5　 -8.5　 -0.28
<1332>　ニッスイ　　　　　　1202.5　 -7.5　 -0.25
<4502>　武田薬品工業　　　　　4465　 -6　 -0.20
<1605>　INPEX　　　　　　3193　 -14　 -0.19
<6753>　シャープ　　　　　　　 780　 -5.4　 -0.18
<7004>　カナデビア　　　　　　 976　 -5　 -0.03
<3436>　SUMCO　　　　　　1343　 -4　 -0.01《CS》

