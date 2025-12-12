*10:33JST セグエグループ---Extreme Networks「FY26 Diamond Elite Partner」認定

セグエグループ＜3968＞は11日、子会社であるジェイズ・コミュニケーションが、米国のExtreme Networks（Extreme）より「FY26 Diamond Elite Partner」に認定されたと発表した。

この認定は、国内市場におけるExtreme製品の販売活動において、継続的かつ卓越した実績を挙げ、Extremeとの強固なパートナーシップを通じて顧客に高い価値を提供していることが評価されたものであり、最上位ディストリビューターのみに授与される。

ジェイズ・コミュニケーションは、Extreme製品のネットワークソリューションに着目し、2024年より日本国内における付加価値販売代理店として製品の取り扱いを開始した。ネットワークインテグレーションおよびセキュリティソリューションの豊富な実績と技術力に加え、リセラー各社との強固なパートナーシップを通じて、高性能かつセキュアなネットワーク環境の実現を支援している。

Extremeは、AIを活用したクラウドネットワークソリューションをグローバルに展開しており、ネットワークの可視化から運用自動化までを統合管理するプラットフォームを開発している。ジェイズ・コミュニケーションは、Extreme製品をビジネスにおける主力製品と位置付け、今後も拡販に努める。《NH》