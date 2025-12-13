関連記事
12日の米国株式市場は下落
記事提供元：フィスコ
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;48,458.05;-245.96Nasdaq;23,195.17;-398.69CME225;50010;-750(大証比)
[NY市場データ]12日の米国株式市場は下落。ダウ平均は245.96ドル安48,458.05ドル ナスダックは398.69ポイント安23,195.17で取引を終了した。ダウ平均株価は、FRBの追加利下げ期待を好感し、プラス圏で取引を開始した。しかし、ハイテク株の売りが重しとなり失速、下落に転じた。ナスダックは終日軟調な展開。前日決算を発表した半導体大手ブロードコムの急落が響き、AI関連株や半導体セクター全般に売りが波及した。セクター別では自動車・自動車部品が上昇、半導体・同製造装置が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比750円安の50010円。ADR市場では、対東証比較（ドル155.52円換算）で、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、伊藤忠商事＜8001＞、ファーストリテ＜9983＞などが下落した。《FA》
スポンサードリンク