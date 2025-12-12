日経平均は331円高でスタート、ソフトバンクGや東電力HDなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;50480.23;+331.41TOPIX;3389.62;+32.38

[寄り付き概況]

12日の日経平均は331.41円高の50480.23円と3日ぶり反発して取引を開始した。前日11日の米国株式市場は指数によって高安まちまち。ダウ平均は646.26ドル高の48704.01ドル、ナスダックは60.30ポイント安の23593.86で取引を終了した。ダウは終日プラス圏でしっかりとした展開、前日の追加利下げを素直に好感する買いが相場を支え最高値を更新した。ナスダックは終日軟調。前日に発表されたオラクルの第2四半期決算の内容がAIバブル懸念を再燃させ、AI関連株へ売りが波及した。

今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均が大幅高で最高値を更新したことが東京市場の株価の支えとなった。また、日経平均は50100円弱の水準に位置する25日移動平均線が下値支持線として意識され、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。一方、昨日の米株式市場では、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落しており、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価の重しとなった。また、来週は、16日に11月の米雇用統計、18日に11月の米消費者物価指数（CPI）が発表されることに加え、18-19日には日銀金融政策決定会合が開かれることから、これらを見極めたいとして、積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。今日はフィットクルー＜469A＞が東証グロースに上場した。また、今日は株価指数先物・オプション12月物の特別清算指数（SQ）の算出日。SQ値はQUICK試算で50536.54円だった。

セクター別では、保険業、その他製品、銀行業、輸送用機器、繊維製品などが値上がり率上位、鉱業が値下がりしている。東証プライムの売買代金上位では、ソフトバンクG＜9984＞、パナHD＜6752＞、信越化＜4063＞、日立＜6501＞、東電力HD＜9501＞、東京海上＜8766＞、ファナック＜6954＞、富士通＜6702＞、ファーストリテ＜9983＞、伊藤忠＜8001＞、トヨタ＜7203＞、みずほ＜8411＞、ゆうちょ銀行＜7182＞、サンリオ＜8136＞などが上昇。他方、東エレク＜8035＞、スズキ＜7269＞、ディスコ＜6146＞、KDDI＜9433＞、キオクシアHD＜285A＞、武田薬<4502>などが下落している。《CS》