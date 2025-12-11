関連記事
サイバートラスト 「iTrust本人確認サービス」のmdoc取得検証機能をLiquidが採用
記事提供元：フィスコ
*19:22JST
サイバートラスト＜4498＞は9日、同社が提供する「iTrust本人確認サービス」のmdoc取得機能と「mdoc検証サービスAPI」が、Liquid（本社：東京都中央区）に採用されたことを発表した。サイバートラストとLiquidは、本人確認サービスの提供において2021年より協業している。
mdocは、国際標準規格で規定されているデジタル身分証の技術方式で、マイナンバーカードの情報をmdoc形式でスマートフォンに格納することで、物理カード本体がなくてもスマートフォンだけで本人確認や属性証明を安全に実行可能にする。「mdoc検証サービスAPI」は、サービス事業者が取得した暗号化データの復号や署名検証を可能にするAPI連携機能。これによりスマートフォンのウォレット機能にあらかじめ登録されたマイナンバーカードから情報を取得する機能をサービス事業者は簡便に実装することができる。
今回の採用により、Liquidのオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」において、スマートフォンのウォレット機能に設定されたカード代替電磁的記録（属性証明機能）による本人確認を容易に実現。データの復号に必要となる鍵を、公的個人認証に係る主務大臣認定を受けたサイバートラストが厳格に管理することで運用コストを低減する。
同社は、公的個人認証やeKYCを活用した厳格な本人確認の実装を支援し、利用者の利便性向上と、事業者のサービスのデジタルトラストを支える基盤づくりを推進する。《AK》
