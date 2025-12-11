関連記事
ALiNKインターネット 「tenki.jp」アプリのサブスクプランに「気圧予報」の新しい表示機能を追加
記事提供元：フィスコ
ALiNKインターネット＜7077＞は10日、日本気象協会と共同で運営している天気予報専門メディア「tenki.jp」アプリのサブスクリプションプラン「tenki.jp ライト」の新機能として「気圧予報」の天気予報画面およびウィジェットでの表示を開始した。
従来の「tenki.jp」アプリでは、アプリ内メニューから気圧変化に伴う体調を予測する「気圧予報」の閲覧が可能だったが、新機能では「tenki.jp ライト」ユーザー限定で、アプリ起動直後に表示される天気予報画面で『気圧予報』が確認可能となり、スマートフォンのホーム画面に『気圧予報』を表示できる新ウィジェットも追加された。今後はより便利で使いやすい形で「気圧予報」の閲覧が可能となる。
「tenki.jp」は今後もユーザーの快適で安心な生活をサポートするため、サービスの充実を図る。《NH》
