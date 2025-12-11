*12:47JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:BANYCOLOR、くら寿司など

＜5032＞ ANYCOLOR 4810 -960

大幅続落。前日に上半期の決算を発表、営業利益は111億円で前年同期比63.8％増となり、通期予想レンジは従来の205-215億円から210-220億円に、第1四半期決算時に続く上方修正となる形に。コマースおよびイベントを中心に売上高が計画を上回って推移しているようだ。年間配当金も従来計画の70円から75円に引き上げ。ただ、営業利益は第1四半期の同2.6倍に対して8-10月期は同横ばいにとどまり、出尽くし感につながっているもよう。

＜2695＞ くら寿司 3185 -180

大幅続落。前日に25年10月期の決算を発表、営業利益は54.6億円で前期比4.2％減となり、従来予想の50億円を上回る着地となっている。一方、26年10月期は50億円で同8.4％減と連続減益見通しに。コメ価格の一段の上昇などを見込んでいるもよう。保守的な要素も強いとみられるが、コンセンサスを20億円程度下回るガイダンスにネガティブな反応が優勢となっている。

＜9984＞ ソフトバンクG 17300 -1365

大幅続落。米FOMCを受けて前日のナスダック指数は上昇、0.25％の利下げ決定は想定線だが、FRB議長会見は想定よりタカ派に傾いておらず、安心感が強まったもよう。決算発表を行った米オラクルが時間外取引で10％超の急落となっており、ネガティブ材料視されているもよう。売上高や将来のクラウド契約数などが市場想定を下回っており、データセンターへの巨額投資に対する懸念の高まりにつながっているようだ。

＜1433＞ ベステラ 1152 +63

大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は5.4億円で前年同期比4.1倍の水準となっている。上半期は同6.8％増の水準であったため、8-10月期は増益率が急速に拡大する状況となっている。通期計画の7億円、前期比87.3％増は据え置いているが、超過達成の可能性も高まる形とみられている。大型工事の順調な進捗、見積・積算体制の整備による利益率の改善などが背景となっているもよう。

＜4053＞ サンアスタリスク 462 +18

大幅反発。前日に株主優待制度の拡充を発表している。これまで12月末現在600株以上を保有する株主には、特設ウェブサイトで利用できる優待ポイントを保有株数に応じて贈呈していたが、新たに1年以上継続保有の長期保有株主には贈呈ポイントを増加させる。600-899株保有者には従来の5000ポイントに1000ポイントを付与など。4000株以上の継続保有株主は、従来の80000ポイントから120000ポイントにまで拡大させる。

＜334A＞ VPJ 1650 +81

急騰。10日の取引終了後に、配当予想の修正を発表し、好材料視されている。25年3月に東証グロース市場に上場したことを記念し、25年12月期の期末配当について、通常の配当に加えて上場記念配当として1株当たり8円を実施する。また、同社は株主への利益還元を経営の重要施策の一つと認識しており、25年12月期の業績が好調であることから、上場記念配当に加えて、これまで1株当たり15円74銭としていた25年12月期の期末配当について、1株当たり29円00銭へと予想を大幅に引き上げた。

＜6558＞ クックビズ 638 カ -

ストップ高買い気配。10日の取引終了後に、ロピアの親会社であるOICグループと資本業務提携を行うことを発表し、好材料視されている。今回の資本業務提携により、OICグループは、同社の発行済株式総数の5.02%を保有することになる予定。OICグループの安定的な事業運営および更なる事業拡大においても人材確保は重要な経営課題となっており、同社は採用支援や人材育成に関する連携を深めることで実務面でのシナジーを創出し、両社の企業価値向上を図っていくとしている。

＜4579＞ ラクオリア創薬 1227 -79

反落。東京証券取引所が11日から同社株の信用取引による新規の売付け・買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)にすると発表したことを受けて、これを嫌気した売りに押されている。また、日本証券金融も増担保金徴収措置の実施を発表し、同日以降、貸借取引自己取引分および非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を50%(うち現金担保分20%)にするとしている。《NH》