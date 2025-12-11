*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～テクセンド、アクリートなどがランクイン

テクセンド＜429A＞がランクイン、米フォトロニクスの株価上昇が刺激にテクセンド＜429A＞がランクイン（9時32分時点）。大幅高。大幅高。TOPPANホールディングス＜7911＞グループでフォトマスクを手掛ける。昨日の米株式市場で同業のフォトロニクスの株価が40％を超す急騰となっており、連想買いが入っているようだ。フォトロニクスは25年8-10月期決算を発表。市場予想を上回る内容となり、株式市場で好感されたもよう。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月11日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2620＞ iS米債13 374410 13923.339 277.68% -0.0052%

＜352A＞ LOIVE 134100 24221.52 163.55% 0%

＜1433＞ ベステラ 234400 58430.14 161.51% 0.0651%

＜4395＞ アクリート 321400 90965 140.42% 0.1955%

＜2557＞ SMDAMトピ 48090 103997.762 119.63% 0.0032%

＜3245＞ ディア・ライフ 2214100 1020696.94 100.5% 0.011%

＜6666＞ リバーエレテク 728500 159933 74.18% 0.1941%

＜1546＞ NFダウヘ無 2129 126847.666 40.84% 0.0052%

＜4975＞ JCU 179200 555664.5 34.4% 0.0495%

＜4316＞ ビーマップ 374300 295499.76 31.76% -0.0242%

＜6494＞ NFK－HD 667100 65739.78 28.42% 0.0962%

＜7082＞ ジモティー 107900 71087.18 26.99% -0.0153%

＜4957＞ ヤスハラケミカル 12700 14351.88 20.52% -0.0007%

＜2695＞ くら寿司 221400 529354.2 18.81% -0.0356%

＜1330＞ 上場225 18325 928283.722 18.5% 0.0024%

＜8699＞ HSHD 247700 218320.38 16.65% 0.0423%

＜6373＞ 大同工 46700 52531.64 13.77% 0.0184%

＜2845＞ NFナスヘッジ 25995 82804.93 13.44% 0.0006%

<7989> ブラインド 69300 115934.7 13.19% -0.0045%

<1930> 北電事 33800 41165.36 12.94% -0.0029%

<1595> NZAMJリート 31750 63318.408 12.77% -0.0007%

<2743> ピクセル 10056000 449843.94 8.73% 0.0185%

<7949> 小松ウオル 49800 109989.94 8.27% -0.0095%

<4488> AIinside 14100 41253.94 -2.57% -0.0003%

<2733> あらた 33100 105402.06 -4.22% -0.0032%

<8421> 信金中金PS 253 58279.34 -5.66% -0.0005%

＜429A＞ テクセンド 368100 1350977.3 -7.01% 0.0499%

<4979> OATアグリオ 46900 105243.6 -7.37% -0.0076%

<9338> INFORICH 90000 208898.6 -9.27% -0.005%

<4326> インテージHD 54000 101641.38 -10.65% -0.0005%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》