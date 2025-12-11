ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～テクセンド、アクリートなどがランクイン

2025年12月11日 10:04

記事提供元：フィスコ

*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～テクセンド、アクリートなどがランクイン
テクセンド＜429A＞がランクイン、米フォトロニクスの株価上昇が刺激にテクセンド＜429A＞がランクイン（9時32分時点）。大幅高。大幅高。TOPPANホールディングス＜7911＞グループでフォトマスクを手掛ける。昨日の米株式市場で同業のフォトロニクスの株価が40％を超す急騰となっており、連想買いが入っているようだ。フォトロニクスは25年8-10月期決算を発表。市場予想を上回る内容となり、株式市場で好感されたもよう。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月11日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2620＞ iS米債13　　　 374410 　13923.339　 277.68% -0.0052%
＜352A＞ LOIVE　　　　　134100 　24221.52　 163.55% 0%
＜1433＞ ベステラ　　　　　　234400 　58430.14　 161.51% 0.0651%
＜4395＞ アクリート　　　　　321400 　90965　 140.42% 0.1955%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　48090 　103997.762　 119.63% 0.0032%
＜3245＞ ディア・ライフ　　　2214100 　1020696.94　 100.5% 0.011%
＜6666＞ リバーエレテク　　　728500 　159933　 74.18% 0.1941%
＜1546＞ NFダウヘ無　　　　2129 　126847.666　 40.84% 0.0052%
＜4975＞ JCU　　　　　　　179200 　555664.5　 34.4% 0.0495%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　374300 　295499.76　 31.76% -0.0242%
＜6494＞ NFK－HD　　　　667100 　65739.78　 28.42% 0.0962%
＜7082＞ ジモティー　　　　　107900 　71087.18　 26.99% -0.0153%
＜4957＞ ヤスハラケミカル　　12700 　14351.88　 20.52% -0.0007%
＜2695＞ くら寿司　　　　　　221400 　529354.2　 18.81% -0.0356%
＜1330＞ 上場225　　　　　18325 　928283.722　 18.5% 0.0024%
＜8699＞ HSHD　　　　　　247700 　218320.38　 16.65% 0.0423%
＜6373＞ 大同工　　　　　　　46700 　52531.64　 13.77% 0.0184%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　　25995 　82804.93　 13.44% 0.0006%
<7989> ブラインド　　　　　69300 　115934.7　 13.19% -0.0045%
<1930> 北電事　　　　　　　33800 　41165.36　 12.94% -0.0029%
<1595> NZAMJリート　　31750 　63318.408　 12.77% -0.0007%
<2743> ピクセル　　　　　　10056000 　449843.94　 8.73% 0.0185%
<7949> 小松ウオル　　　　　49800 　109989.94　 8.27% -0.0095%
<4488> AIinside　　14100 　41253.94　 -2.57% -0.0003%
<2733> あらた　　　　　　　33100 　105402.06　 -4.22% -0.0032%
<8421> 信金中金PS　　　　253 　58279.34　 -5.66% -0.0005%
＜429A＞ テクセンド　　　　　368100 　1350977.3　 -7.01% 0.0499%
<4979> OATアグリオ　　　46900 　105243.6　 -7.37% -0.0076%
<9338> INFORICH　　90000 　208898.6　 -9.27% -0.005%
<4326> インテージHD　　　54000 　101641.38　 -10.65% -0.0005%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

