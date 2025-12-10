*15:54JST 日経平均は反落、米FOMC結果発表前に様子見ムード広がる

前日の米国株式市場はまちまち。ダウは前日比プラス、ナスダックはマイナスで寄り付き後は小幅な値動きが続いた。市場はFOMC（連邦公開市場委員会）の追加利下げをほぼ織り込んでいるが、10日のパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の会見やFOMCメンバーによる政策金利見通しの発表を見極めたいと様子見ムードが一段と強まった。米株市場を横目に、本日の日経平均は3日続伸して取引を開始した。ただ、朝方の買い一巡後は上げ幅を縮小し、前場中ごろにマイナス圏に転落。その後は下げ幅を縮小する動きを見せつつも、終日マイナス圏で軟調もみ合い展開となった。海外市場で米長期金利が強含みで推移していることが投資家心理を慎重にさせた。また、日銀の利上げ観測が引き続き株価の重しとなったことに加え、FOMCの結果発表とパウエルFRB議長の記者会見を見極めたいとして様子見ムードが広がった。一方、日経平均はここ3営業日は節目として意識される50000円を下回ることなく推移していたことから、株価の下値は堅いとの見方もあった。TOPIX（東証株価指数）はプラス圏で推移しており、引き続き出遅れ感のある銘柄への物色は続いた。

大引けの日経平均は前営業日比52.30円安の50602.80円となった。東証プライム市場の売買高は22億4943万株、売買代金は5兆6697億円だった。業種別では、その他製品、電気機器、機械などが下落した一方で、証券・商品先物取引業、電気・ガス業、ゴム製品などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は61.7％、対して値下がり銘柄は34.9％となっている。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、アステラス薬＜4503＞、ホンダ＜7267＞、デンソー＜6902＞、トヨタ＜7203＞、京セラ＜6971＞、良品計画＜7453＞、ブリヂストン＜5108＞、キーエンス＜6861＞、日産化＜4021＞、ＳＭＣ＜6273＞、住友不＜8830＞、三井不＜8801＞、花王＜4452＞、コナミＧ＜9766＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテス＜6857＞、東エレク＜8035＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、任天堂＜7974＞、レーザーテク＜6920＞、ファナック<6954>、ソニーＧ<6758>、塩野義<4507>、フジクラ<5803>、中外薬<4519>、味の素<2802>、住友電<5802>、イオン<8267>、第一三共<4568>などの銘柄が下落。《FA》