芙蓉総合リース---オークラ プレステージ バンコクにおけるESC事業で初年度に目標比約120％の省エネ効果を達成

アズビル＜6845＞の現地法人であるアズビルタイランドと、芙蓉総合リース＜8424＞の海外グループ会社である芙蓉リースタイランドは9日、タイの大手財閥TCCグループの一員として不動産事業を担うアセット・ワールド・コーポレーション（AWC）の所有するホテル、オークラ プレステージ バンコクのESCO事業において、初年度で目標の約120％にあたる60 万kWh以上の電力削減を達成したと発表。

本事業は、アズビルタイランドと芙蓉リースタイランドが協業し、2022 年に実施したAWC傘下のアテネホテルに続く2件目の省エネプロジェクトとなる。今回もシェアード・セイビングス契約のもと実施された。2023 年5月に契約締結、同年12月に関連設備の工事を完了し、2024年1月からESCO事業としてのサービスを開始している。

本プロジェクトは、AWCのサステナビリティ戦略の一環として、建物内のエネルギー消費削減を最大化することを目的としている。初年度の成功を受け、現在も順調に省エネ施策への取組みを継続し、TCCグループより高い評価を得ている。

アズビルタイランドと芙蓉リースタイランドは、アテネホテルやオークラ プレステージバンコクのほか、複数のホテルでESCO事業を展開しており、今後も省エネ施策を拡大していく。