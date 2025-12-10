*11:08JST 泉州電業---25年10月期売上高微減、自動車向けの需要回復の遅れや建設・電販向けの工期の遅れが発生

泉州電業＜9824＞は9日、2025年10月期連結決算を発表した。売上高が前期比0.4%減の1,355.91億円、営業利益が同13.5%減の89.52億円、経常利益が同13.8%減の92.72億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同11.4%減の67.17億円となった。

同社グループの係わる電線業界においては、電線の主材料である銅の価格が、1トン当たり期中平均1,476千円と前期平均1,409千円に比べ4.8%上昇した（銅価格の推移、1トン当たり期初1,480千円、高値1,730千円（2025年10月）、安値1,300千円（2025年4月）、期末1,730千円）。また、建設・電販向けの出荷量は、前期に比べ減少基調で推移した。このような情勢の下で同社グループは、提案型営業の推進、配送体制の強化、新規得意先の開拓及び既存得意先の深耕、新商品の拡販など積極的な営業展開を図った。また、制御盤事業及びアグリ事業の強化を図るため、2025年4月に同社名古屋FAセンター（愛知県稲沢市）を開設した。

当年度の経営成績は、半導体製造装置向け、工作機械向け及び自動車向けの需要の回復が遅れており、また建設・電販向けについても資材高騰や人手不足などによって工期の遅れが発生していることから、売上高は微減となり、各利益項目は減益となった。

2026年10月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比6.2%増の1,440.00億円、営業利益が同19.5%増の107.00億円、経常利益が同18.6%増の110.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同14.6%増の77.00億円を見込んでいる。《NH》