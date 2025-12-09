ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、東エレクやファナックが2銘柄で約86円分押し上げ

2025年12月9日 17:01

記事提供元：フィスコ

*17:01JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、東エレクやファナックが2銘柄で約86円分押し上げ
9日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり116銘柄、値下がり109銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日8日の米国株式市場は下落。ダウ平均は215.67ドル安の47739.32ドル、ナスダックは32.22ポイント安の23545.90で取引を終了した。ダウ・ナスダックともに上昇して始まるも下落に転じ、その後マイナス圏でのもみ合いとなった。市場は9日から始まるFOMCでは追加利下げを織り込んでいるが、会合後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、家庭・パーソナル用品が下落した。

米株式市場の動向を横目に、9日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄付き直後は前日の米国安と若干の警戒感があったものの、国内では輸出関連やハイテクなど一部を中心に買いが先行し、終日安定した値動きとなった。為替も大きな変動は見られず、需給では持ち高整理後の買い戻しの動きが意識されたようだ。市場関係者の間では、年末に向けたポジション調整とする見方もあった。

大引けの日経平均は前日比73.16円高の50655.10円となった。東証プライム市場の売買高は20億4509万株、売買代金は4兆8935億円、業種別ではゴム製品、海運業、医薬品などが値上がり率上位、その他製品、不動産業、パルプ・紙などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は35.2％、対して値下がり銘柄は60.3％となっている。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約43円押し上げた。同2位はファナック＜6954＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、塩野義薬＜4507＞、安川電＜6506＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約38円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、任天堂＜7974＞、コナミG＜9766＞、トレンド＜4704＞、ダイキン＜6367＞、ベイカレント＜6532＞などがつづいた。


*15:00現在

日経平均株価 　50655.10(+73.16)

値上がり銘柄数 116(寄与度+273.82)
値下がり銘柄数 109(寄与度-200.66)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 33590　 430　 43.12
＜6954＞　ファナック　　　　　　6164　 257　 42.95
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　18800　 145　 29.08
＜6920＞　レーザーテック　　　 32910　 1150　 15.38
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 49670　 2210　 14.77
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　2808.5　 123.5　 12.38
＜6506＞　安川電機　　　　　　　5033　 222　 7.42
＜4062＞　イビデン　　　　　　 12930　 190　 6.35
＜8001＞　伊藤忠商事　　　　　　9544　 181　 6.05
＜5802＞　住友電気工業　　　　　7109　 168　 5.62
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3470　 41　 4.11
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5121　 37　 3.71
＜2801＞　キッコーマン　　　　　1400　 20.5　 3.43
<7453>　良品計画　　　　　　2987.5　 46　 3.08
<6971>　京セラ　　　　　　　　2162　 11.5　 3.08
<7751>　キヤノン　　　　　　　4635　 59　 2.96
<4901>　富士フイルム　　　　　3307　 29　 2.91
<3659>　ネクソン　　　　　　　3811　 38　 2.54
<5101>　横浜ゴム　　　　　　　6226　 150　 2.51
<7270>　SUBARU　　　　　3369　 71　 2.37

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 55670　 -480　-38.51
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2382　 -64　-32.09
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 11900　 -420　-14.04
＜9766＞　コナミG　　　　　　　22700　 -325　-10.86
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　6820　 -291　 -9.73
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19500　 -260　 -8.69
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6559　 -249　 -8.32
<7832>　バンナムHD　　　　　 4299　 -65　 -6.52
<7741>　HOYA　　　　　　 23600　 -325　 -5.43
<4543>　テルモ　　　　　　　2349.5　 -20　 -5.35
<4063>　信越化　　　　　　　　4787　 -23　 -3.84
<4519>　中外製薬　　　　　　　8187　 -37　 -3.71
<8801>　三井不動産　　　　　　1765　 -34　 -3.41
<8766>　東京海上HD　　　　　 5546　 -58　 -2.91
<8802>　三菱地所　　　　　　　3749　 -71　 -2.37
<7733>　オリンパス　　　　　2063.5　 -15　 -2.01
<5713>　住友金属鉱山　　　　　5351　 -118　 -1.97
<4911>　資生堂　　　　　　　　2271　 -57　 -1.91
<2413>　エムスリー　　　　　2189.5　 -22.5　 -1.80
<6861>　キーエンス　　　　　 54250　 -520　 -1.74《CS》

