*17:01JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、東エレクやファナックが2銘柄で約86円分押し上げ

9日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり116銘柄、値下がり109銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日8日の米国株式市場は下落。ダウ平均は215.67ドル安の47739.32ドル、ナスダックは32.22ポイント安の23545.90で取引を終了した。ダウ・ナスダックともに上昇して始まるも下落に転じ、その後マイナス圏でのもみ合いとなった。市場は9日から始まるFOMCでは追加利下げを織り込んでいるが、会合後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、家庭・パーソナル用品が下落した。

米株式市場の動向を横目に、9日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄付き直後は前日の米国安と若干の警戒感があったものの、国内では輸出関連やハイテクなど一部を中心に買いが先行し、終日安定した値動きとなった。為替も大きな変動は見られず、需給では持ち高整理後の買い戻しの動きが意識されたようだ。市場関係者の間では、年末に向けたポジション調整とする見方もあった。

大引けの日経平均は前日比73.16円高の50655.10円となった。東証プライム市場の売買高は20億4509万株、売買代金は4兆8935億円、業種別ではゴム製品、海運業、医薬品などが値上がり率上位、その他製品、不動産業、パルプ・紙などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は35.2％、対して値下がり銘柄は60.3％となっている。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約43円押し上げた。同2位はファナック＜6954＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、塩野義薬＜4507＞、安川電＜6506＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約38円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、任天堂＜7974＞、コナミG＜9766＞、トレンド＜4704＞、ダイキン＜6367＞、ベイカレント＜6532＞などがつづいた。



*15:00現在

日経平均株価 50655.10(+73.16)

値上がり銘柄数 116(寄与度+273.82)

値下がり銘柄数 109(寄与度-200.66)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 33590 430 43.12

＜6954＞ ファナック 6164 257 42.95

＜9984＞ ソフトバンクG 18800 145 29.08

＜6920＞ レーザーテック 32910 1150 15.38

＜6146＞ ディスコ 49670 2210 14.77

＜4507＞ 塩野義製薬 2808.5 123.5 12.38

＜6506＞ 安川電機 5033 222 7.42

＜4062＞ イビデン 12930 190 6.35

＜8001＞ 伊藤忠商事 9544 181 6.05

＜5802＞ 住友電気工業 7109 168 5.62

＜4568＞ 第一三共 3470 41 4.11

＜8015＞ 豊田通商 5121 37 3.71

＜2801＞ キッコーマン 1400 20.5 3.43

<7453> 良品計画 2987.5 46 3.08

<6971> 京セラ 2162 11.5 3.08

<7751> キヤノン 4635 59 2.96

<4901> 富士フイルム 3307 29 2.91

<3659> ネクソン 3811 38 2.54

<5101> 横浜ゴム 6226 150 2.51

<7270> SUBARU 3369 71 2.37

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 55670 -480 -38.51

＜6762＞ TDK 2382 -64 -32.09

＜7974＞ 任天堂 11900 -420 -14.04

＜9766＞ コナミG 22700 -325 -10.86

＜4704＞ トレンドマイクロ 6820 -291 -9.73

＜6367＞ ダイキン工業 19500 -260 -8.69

＜6532＞ ベイカレント 6559 -249 -8.32

<7832> バンナムHD 4299 -65 -6.52

<7741> HOYA 23600 -325 -5.43

<4543> テルモ 2349.5 -20 -5.35

<4063> 信越化 4787 -23 -3.84

<4519> 中外製薬 8187 -37 -3.71

<8801> 三井不動産 1765 -34 -3.41

<8766> 東京海上HD 5546 -58 -2.91

<8802> 三菱地所 3749 -71 -2.37

<7733> オリンパス 2063.5 -15 -2.01

<5713> 住友金属鉱山 5351 -118 -1.97

<4911> 資生堂 2271 -57 -1.91

<2413> エムスリー 2189.5 -22.5 -1.80

<6861> キーエンス 54250 -520 -1.74《CS》