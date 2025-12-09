*11:42JST プロパスト---譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分

プロパスト＜3236＞は8日、譲渡制限付株式報酬として、取締役7名に対し自己株式39,200株を処分することを発表した。

払込期日は2025年12月25日で、処分価額は1株につき287円、総額は約1,125万円となる。うち社外取締役4名には8,000株、約229万円億円が割り当てられる。

本自己株式の処分は、対象取締役に付与された金銭報酬債権を出資財産とする形で実施され、払込価額は取締役会決議日前営業日である2025年12月5日の終値に基づいて設定された。これにより、特別な有利発行には該当しないと判断している。

処分にあたっては、譲渡制限付株式割当契約を締結し、払込日から退任日までの間は譲渡や担保設定などの処分を禁止する。譲渡制限は、一定の在任要件を満たすことで解除されるが、途中退任の場合でも所定の条件により一部または全部の制限が解除される。制限が解除されなかった株式は、発行会社が期間満了時に無償で取得する。《NH》