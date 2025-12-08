*16:55JST ソフトバンクGが重荷も全般底堅い【クロージング】

8日の日経平均は小反発。90.07円高の50581.94円（出来高概算19億5000万株）で取引を終えた。米国株の上昇を映して反発して始まったが、日経平均は取引開始直後につけた50678.05円高値に軟化し、50224.65円まで売られた。ソフトバンクG＜9984＞が買い一巡後に下げに転じたことで、売り仕掛け的な動きが入ったようである。ただ、その後は落ち着いた動きをみせており、日経平均は前日の終値を挟んでの推移が続いた。

東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が1200を超え、全体の8割近くを占めた。セクター別では、非鉄金属、不動産、建設、卸売、倉庫運輸など27業種が上昇。一方、小売、銀行、その他製品、情報通信など6業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、フジクラ＜5803＞、コナミG＜9766＞、アドバンテス＜6857＞、豊田通商＜8015＞が堅調だった半面、ソフトバンクG、ファーストリテ＜9983＞、イオン＜8267＞、リクルートHD＜6098＞が軟調だった。

5日の米国市場では主要株価指数が上昇した流れもあり、朝方は買いが先行して始まった。ただ、ソフトバンクGが直後に軟化したことで、先物主導で仕掛け的な売りが入った格好だろう。ただ、ソフトバンクGは終日軟調だったものの、全体としては底堅さがみられており、仕掛け的な売りは限られただろう。材料としてはヘグセス米国防長官が6日、中国の抑止や同盟国の防衛支出に優先して取り組む方針を示し、日本などに対しても「もはやただ乗りは許されない」と述べ、防衛支出の大幅増を求めた。これを受けて、三菱重＜7011＞など防衛関連株に投資資金が向かった。

日経平均は小動きにとどまったが、FOMCを前に積極的な売り買いは手控えられているが、0.25％の利下げは織り込まれており、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。また、週末にはメジャーSQを控えているため、積極的に持ち高を傾ける動きもなく、リバランスが中心であろう。短期的に仕掛けてくる動きに対しては早めのカバーが入りやすいと考えられ、基本スタンスは押し目狙いであろう。《CS》