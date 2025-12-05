*16:29JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に4日ぶり反落、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約242円押下

5日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり42銘柄、値下がり181銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日4日の米国株式市場はまちまち。ダウ、ナスダックともに寄り付き直後にマイナスに転じ、その後前日終値を挟んだ値動き。目立った材料がない中、年内の追加利下げ観測が引き続き相場を下支えしたものの、ここまでの上昇を受けた利益確定の売りも出て小動きとなった。米株市場を横目に、本日の日経平均は498.08円安の50530.34円と4日ぶり反落して取引を開始。その後は50400円を挟んで、終日マイナス圏で軟調もみあい展開となった。国内長期金利の上昇や日銀の利上げ観測が引き続き意識され、投資家心理を慎重にさせた。また、昨日の日経平均が1100円を超す大幅高となったことから短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが優勢となったほか、手掛かり材料に乏しく週末要因も相まって下げ幅を縮小する展開は想定しにくかった。ただ、テクニカル面では節目として意識されていた25日移動平均線を上回って推移した。

大引けの日経平均は前営業日比536.55円安の50491.87円となった。東証プライム市場の売買高は20億8922万株、売買代金は5兆4041億円だった。業種別では、ゴム製品、その他製品、証券・商品先物取引業など幅広い業種が下落した一方で、非鉄金属、情報・通信業、銀行業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は19.3％、対して値下がり銘柄は77.3％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約133円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、中外薬＜4519＞、トレンド＜4704＞、ダイキン＜6367＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約217円押し上げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、フジクラ＜5803＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、住友鉱＜5713＞、ニトリHD＜9843＞などがつづいた。



*15:00現在

日経平均株価 50491.87(-536.55)

値上がり銘柄数 42(寄与度+290.17)

値下がり銘柄数 181(寄与度-826.72)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 19285 1085 217.60

＜4062＞ イビデン 12705 815 27.24

＜5803＞ フジクラ 17250 300 10.03

＜6920＞ レーザーテック 32600 400 5.35

＜6146＞ ディスコ 46100 640 4.28

＜5713＞ 住友金属鉱山 5499 174 2.91

＜9843＞ ニトリHD 2752 27 2.26

＜5631＞ 日本製鋼所 9115 303 2.03

＜4911＞ 資生堂 2345 54.5 1.82

＜9433＞ KDDI 2675 4.5 1.80

＜2802＞ 味の素 3575 25 1.67

＜5706＞ 三井金属鉱業 17985 460 1.54

＜4385＞ メルカリ 2893 39.5 1.32

<7013> IHI 3019 52 1.22

<7011> 三菱重工業 4083 35 1.17

<7741> HOYA 23900 60 1.00

<6506> 安川電機 4796 27 0.90

<6753> シャープ 795.6 26 0.87

<8331> 千葉銀行 1692.5 23.5 0.79

<8316> 三井住友FG 4949 49 0.49

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 20200 -500 -133.70

＜9983＞ ファーストリテ 56740 -1360 -109.10

＜8035＞ 東エレク 33140 -680 -68.19

＜6762＞ TDK 2433 -48 -24.07

＜4519＞ 中外製薬 8233 -239 -23.97

＜4704＞ トレンドマイクロ 7167 -702 -23.46

＜6367＞ ダイキン工業 19710 -540 -18.05

<6098> リクルートHD 8249 -173 -17.35

<4543> テルモ 2369 -54 -14.44

<6758> ソニーG 4332 -86 -14.37

<7974> 任天堂 12500 -375 -12.53

<7203> トヨタ自動車 3032 -71 -11.87

<4568> 第一三共 3456 -116 -11.63

<5108> ブリヂストン 7000 -344 -11.50

<9766> コナミG 22395 -315 -10.53

<9735> セコム 5325 -153 -10.23

<8267> イオン 2522 -100.5 -10.08

<4063> 信越化 4808 -60 -10.03

<6902> デンソー 2001.5 -72.5 -9.69

<8058> 三菱商事 3744 -94 -9.43《CS》