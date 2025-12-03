関連記事
前日に動いた銘柄 part2サンエー化研、リバーエレテック、Bitcoin Japanなど
銘柄名<コード2日終値⇒前日比
東京電力HD＜9501＞ 668.2 -47.8
新潟県知事の原発再稼働承認以降は出尽くし感も優勢。
三井海洋開発＜6269＞ 13925 -1105
レアアース関連には利食い売りが集まる。
三越伊勢丹＜3099＞ 2310.5 -150.5
11月度の国内グループ百貨店売上高は1.1％減に。
ANYCOLOR＜5032＞ 5990 -230
決算発表接近も警戒視か。
ペプチドリーム＜4587＞ 1672 -59
9月高値更新し切れず手仕舞い売り優勢。
ミガロHD＜5535＞ 354 -17
高水準の信用買い残重し。
SHIFT＜3697＞ 934.8 -42.7
グロース市場のさえない動きなども影響か。
伊藤園＜2593＞ 3053 -120
上半期は営業減益に転じる。
東亜建設工業＜1885＞ 2828 -130
レアアース関連の軟調な動きに押される。
古河機械金属＜5715＞ 3870 -185
高値到達感からの利食い売りが継続。
RSC＜4664＞ 875 +150
フィジカルAI関連の一角としても。
サンエー化研＜4234＞ 921 +79
低PBR水準是正の動きが続く。
リバーエレテック＜6666＞ 413 +41
11月窓埋めの動きを意識。
Bitcoin Japan＜8105＞ 355 +41
行使価額修正条項付新株予約権発行で1日に急落も。
エスサイエンス＜5721＞ 136 +11
2日は暗号資産関連がリバウンドの動きに。
菊池製作所＜3444＞ 356 +25
フィジカルAI関連としての物色波及か。
ヒーハイスト＜6433＞ 430 +31
1日からフィジカルAI関連として人気化。
大黒屋＜6993＞ 138 -50
仕手化で急騰の反動。
AIストーム＜3719＞ 296 -80
株主優待変更をマイナス視の動き続く。
ウィルソンLW＜9610＞ 223 -5
米国トップビジネススクールと共同プログラム開発で1日急伸。
ペルセウス<4882> 300 -4
バイオベンチャーEurus社と共同研究契約。上値は重い。
エイチエムコム<265A> 1094 +56
ベネッセi-キャリアがAI自動採点サービスを導入。
PRISMBio<206A> 196 -30
新規化合物群に関する特許を取得したと発表し1日急騰。2日は反動安。
データセク<3905> 2147 -98
AIデータセンターサービスで約40.28億円の追加受注。
上昇して始まるが買い続かず。
トランスGG<2342> 407 -80
1日まで3日連続ストップ高で売りかさむ。
イオレ<2334> 433 +2
データセンター環境向け最新Blackwell世代GPU搭載サーバーの受注開始。
イメージ情<3803> 564 -100
25日線が上値を阻む形に。
ポート<7047> 2167 -81
ポート群馬太田蓄電所で需給調整市場での取引を開始。上値は限定的。
アクアライン<6173> 212 -25
26年2月期業績予想を下方修正。
ラクオリア創薬<4579> 1105 +51
引き続き米国での特許査定が手掛かり。《CS》
