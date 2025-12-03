*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2サンエー化研、リバーエレテック、Bitcoin Japanなど

銘柄名<コード2日終値⇒前日比

東京電力HD＜9501＞ 668.2 -47.8

新潟県知事の原発再稼働承認以降は出尽くし感も優勢。

三井海洋開発＜6269＞ 13925 -1105

レアアース関連には利食い売りが集まる。

三越伊勢丹＜3099＞ 2310.5 -150.5

11月度の国内グループ百貨店売上高は1.1％減に。

ANYCOLOR＜5032＞ 5990 -230

決算発表接近も警戒視か。

ペプチドリーム＜4587＞ 1672 -59

9月高値更新し切れず手仕舞い売り優勢。

ミガロHD＜5535＞ 354 -17

高水準の信用買い残重し。

SHIFT＜3697＞ 934.8 -42.7

グロース市場のさえない動きなども影響か。

伊藤園＜2593＞ 3053 -120

上半期は営業減益に転じる。

東亜建設工業＜1885＞ 2828 -130

レアアース関連の軟調な動きに押される。

古河機械金属＜5715＞ 3870 -185

高値到達感からの利食い売りが継続。

RSC＜4664＞ 875 +150

フィジカルAI関連の一角としても。

サンエー化研＜4234＞ 921 +79

低PBR水準是正の動きが続く。

リバーエレテック＜6666＞ 413 +41

11月窓埋めの動きを意識。

Bitcoin Japan＜8105＞ 355 +41

行使価額修正条項付新株予約権発行で1日に急落も。

エスサイエンス＜5721＞ 136 +11

2日は暗号資産関連がリバウンドの動きに。

菊池製作所＜3444＞ 356 +25

フィジカルAI関連としての物色波及か。

ヒーハイスト＜6433＞ 430 +31

1日からフィジカルAI関連として人気化。

大黒屋＜6993＞ 138 -50

仕手化で急騰の反動。

AIストーム＜3719＞ 296 -80

株主優待変更をマイナス視の動き続く。

ウィルソンLW＜9610＞ 223 -5

米国トップビジネススクールと共同プログラム開発で1日急伸。

ペルセウス<4882> 300 -4

バイオベンチャーEurus社と共同研究契約。上値は重い。

エイチエムコム<265A> 1094 +56

ベネッセi-キャリアがAI自動採点サービスを導入。

PRISMBio<206A> 196 -30

新規化合物群に関する特許を取得したと発表し1日急騰。2日は反動安。

データセク<3905> 2147 -98

AIデータセンターサービスで約40.28億円の追加受注。

上昇して始まるが買い続かず。

トランスGG<2342> 407 -80

1日まで3日連続ストップ高で売りかさむ。

イオレ<2334> 433 +2

データセンター環境向け最新Blackwell世代GPU搭載サーバーの受注開始。

イメージ情<3803> 564 -100

25日線が上値を阻む形に。

ポート<7047> 2167 -81

ポート群馬太田蓄電所で需給調整市場での取引を開始。上値は限定的。

アクアライン<6173> 212 -25

26年2月期業績予想を下方修正。

ラクオリア創薬<4579> 1105 +51

引き続き米国での特許査定が手掛かり。《CS》