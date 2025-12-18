*07:38JST 米国株式市場は下落、オラクルの下落が重荷

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（17日）

DEC17

Ｏ 49710（ドル建て）

Ｈ 49910

Ｌ 49070

Ｃ 49110 大証比-600（イブニング比+160）

Vol 3802



DEC17

Ｏ 49620（円建て）

Ｈ 49780

Ｌ 48935

Ｃ 48975 大証比-735（イブニング比+25）

Vol 19674

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（17日）

ADR市場では、対東証比較（ドル155.63円換算）で、三菱UFJFG ＜8306＞、トヨタ自<7

203>、伊藤忠商事＜8001＞、ファーストリテ＜9983＞などが下落した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 214.24 -0.18 3334 -1

5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.54 -0.22 2418 -35.5

8035 (TOELY) 東京エレク 97.55 -3.35 30363 -95

7

6758 (SONY.N) ソニー 25.96 -0.49 4040

1

9432 (NTTYY) NTT 24.73 -0.25 154 -0.9

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.03 -0.31 3584 -1

6

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.70 0.10 4933 -2

6

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.10 -0.47 56182 -52

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 50.96 -2.61 15862 -893

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.11 -0.28 4703 -6

6

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 121.01 -1.89 9416 -1

7

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.82 -0.32 4882 -36

8031 (MITSY) 三井物産 571.83 -7.17 4450 -2

7

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8560 -72

4568 (DSNKY) 第一三共 22.11 0.09 3441 -2

1

9433 (KDDIY) KDDI 17.22 -0.28 2680 -12.5

7974 (NTDOY) 任天堂 17.65 -0.51 10987 -19

3

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.32 0.50 5808 -28

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.35 -0.37 1574 -

9

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.56 -0.19 5777 -3

3

6902 (DNZOY) デンソー 13.42 -0.12 2089 -2

0

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.16 -0.64 8143 -3

4

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.00 -0.54 2801 -1

4

8411 (MFG.N) みずほFG 7.23 -0.15 5626 -26

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.43 -0.26 19345 -20

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.47 -0.06 4504 1

4

7741 (HOCPY) HOYA 151.86 -3.66 23634 -156

6503 (MIELY) 三菱電機 58.60 -1.76 4560 -3

8

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.11 -0.19 3147 -4

3

7751 (CAJPY) キヤノン 29.77 -0.83 4633 -4

8

6273 (SMCAY) SMC 17.10 -0.27 53225 -695

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.00 0.00 2023 -1

5

6146 (DSCSY) ディスコ 28.60 -1.40 44510 -132

0

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.04 -0.13 2185 -5

8053 (SSUMY) 住友商事 34.03 -0.33 5296 -2

1

6702 (FJTSY) 富士通 26.75 -0.30 4163 -3

9

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.47 1.87 17659 -4

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.89 -0.51 7125 -3

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.26 -0.70 1597 -20.

5

8002 (MARUY) 丸紅 275.79 247.51 4292 -2

0

6723 (RNECY) ルネサス 6.54 -0.06 2036 -6

4

6954 (FANUY) ファナック 18.46 -0.04 5746 -8

1

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.82 0.02 3707 -14

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.30 -0.20 1779 -1

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 31.33 -0.67 4876 -3

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.88 -0.24 3387 -3

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.09 -0.07 1924 -6

1

6857 (ATEYY) アドバンテスト 120.50 -5.20 18753 -69

7

4543 (TRUMY) テルモ 14.69 -0.24 2286 -2

7

8591 (IX.N) オリックス 28.40 -0.48 4420 -

3

（時価総額上位50位、1ドル155.63円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1167 97.5 9.12

6752 (PCRHY) パナソニック 13.80 2148 122 6.0

2

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.99 4661 47 1.02

8604 (NMR.N) 野村HD 8.05 1253 5 0.40

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.47 4504 14 0.3

1

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7159 -688 -8.7

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 50.96 15862 -893 -5.33

6857 (ATEYY) アドバンテスト 120.50 18753 -697 -3.5

8

6594 (NJDCY) 日本電産 3.09 1924 -61 -3.0

7

8035 (TOELY) 東京エレク 97.55 30363 -957 -3.0

6



「米国株式市場概況」（17日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47885.97 前日比：-228.29

始値：48128.05 高値：48387.33 安値：47856.79

年初来高値：48704.01 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22693.32 前日比：-418.14

始値：23135.61 高値：23159.20 安値：22692.00

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6721.43 前日比：-78.83

始値：6802.88 高値：6812.26 安値：6720.43

年初来高値：6901.00 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.828％ 米10年国債 4.152％

米国株式市場は下落。ダウ平均は228.29ドル安の47885.97ドル、ナスダックは418.1

4ポイント安の22693.32で取引を終了した。

連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待に買われ、寄

り付き後、上昇。その後、オラクル（ORCL）の下落が重荷になり、相場は大きく下

落に転じた。終日軟調に推移。終盤にかけて、明日発表の消費者物価指数（CPI）へ

の警戒感に加え、ハイテク中心に売りが一段と加速し下げ幅を拡大し、終了した。

セクター別では家庭・パーソナル用品、エネルギーが上昇した一方、半導体・同製

造装置、自動車・自動車部品が下落。

動画配信のネットフリックス（NFLX）はメディア、ワーナー・ブラザース・ディス

カバリー（WBD）がパラマウント・スカイダンスによる敵対的買収提案を拒否し、同

社との既存の買収合意を支持するよう株主に勧告したことが明かになり、上昇。メ

ディア、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は下落した。ソフトウエ

ア・メーカーのオラクル（ORCL）はAI（人工知能）データセンター建設を巡り、資

産運用会社のブルー・アウル撤退報道で資金調達が困難となる可能性が警戒された

ほか、同社の債務不履行に備えるクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）拡大も

嫌気され、売られた。防衛のRTX（RTX）、同業のロッキード・マーチン（LMT）はト

ランプ大統領が防衛関連企業の配当支払いや自社株買い、さらに幹部の給与抑制を

要請する大統領令発動を計画しているとの報道で警戒感が強まり、それぞれ下落。

医療器具、手術用品の製造を行うメドライン（MDLN）はナスダックに17日上場。初

値は上場価格を上回る好調なスタートを切った。本年で最大規模の上場となった。

半導体のマイクロン・テクノロジーズ（MU）は取引終了後に四半期決算を発表。1株

当たり利益、見通しがそれぞれ予想を上回り、時間外取引で買われている。

HorikoCapitalManagementLLC《FA》