10月の外食市場規模は3000億円、コロナ前比が4カ月連続で回復

ホットペッパーグルメ外食総研が10月の外食市場規模を発表。外食市場は新型コロナ前の2019年比で95.6％と4カ月連続で回復しており、市場規模の回復傾向が続いていることが分かった。

【前月は】9月の外食市場規模は2971億円、外食単価は19年比で116.9%まで改善

■外食市場は2カ月ぶりに3,000億円を回復

2日、ホットペッパーグルメ外食総研が10月の外食市場調査を発表した。外食市場規模は前年同月比52億円増の3,000億円でとなり、7カ月連続で前年同月を上回った。外食市場規模が3,000億円を超えたのは、8月の3,192億円以来の2カ月ぶり。新型コロナ前の2019年比は95.6％で、9月の93.8％から1.8ポイント改善となり、4カ月連続で回復傾向が続いている。

個別の指数では、外食実施率は同変わらずの67.8％、外食頻度は同0.05回減の3.79回、外食単価は同93円増の2,966円だった。

圏域別の市場規模は、首都圏が同121億円増の1,971億円、関西圏が同42億円減の722億円、東海圏が同27億円減の307億円だった。

■外食実施率と外食単価は年齢や性別で増減が分かれる

外食実施率と外食単価は性別や年齢層で増減が分かれた。外食実施率でプラス幅が大きめだったのは、20代女性が80.4％（前年同月比:2.8ポイント増、以下同じ）、40代女性が64.7％（3.8ポイント増）など。反対にマイナス幅が大きめだったのは、30代女性の65.7％％（3.8ポイント減）、40代男性の68.3％（2.9ポイント減）など。

外食単価でプラス幅が大きめだったのは、20代男性が2,753円（336円増）、20代女性が2,871円（236円増）、40代男性が3,007円（439円増）など。反対にマイナス幅が大きめだったのは、50代男性の2,975円（190円減）、50代女性の2,721円（153円減）など。

■16業態中8業態で前年同月上回る

業態別市場規模は、16業態中8業態で前年同月を上回った。プラス幅が大きめの業態は、レストラン・食堂・ダイニング・洋食店（10月の市場規模:185億円、前年同月比:15億円増、以下同じ）、フレンチ・イタリアン料理店（225億円、20億円増）、その他の各国料理店（45億円、20億円増）、居酒屋（596億円、30億円増）など。反対にマイナス幅が大きめの業態はすき焼き・しゃぶしゃぶ・鍋・おでん等の専業店（49億円、19億円減）、ラーメン、そば、うどん、パスタ、ピザ等の専業店（158億円、14億円減）、バー・バル・ワインバー・ビアホール・パブ（78億円、13億円減）など。

新型コロナ前比は、市場規模の食事主体業態が101.1％で9月の98.2％から1.9ポイント増、飲酒主体業態は81.6％で同85.2％から3.6ポイント減、軽食主体業態は109.9％で同107.1％から2.8ポイント増だった。（記事：県田勢・記事一覧を見る）