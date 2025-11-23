なぜ今、カフェインレスが市場を席巻するのか?　高まる「質」へのこだわり

近年、飲料市場でカフェインレスやデカフェ、ノンカフェイン製品の存在感が急上昇している。かつては、「味気ない」「代替品」といったマイナスイメージが強かったが、現在はコーヒーや紅茶、緑茶といった主要な飲料カテゴリーにおいて、品質と味わいを追求した高付加価値製品が次々と登場し、市場を牽引している。

カフェインレスやノンカフェイン飲料ブームの背景には、現代人の健康志向と生活の質の向上(QOL)への意識の高まりがある。夜間の良質な睡眠を確保するため、夕方以降のカフェイン摂取を控える人が増えたほか、日常的にコーヒーや紅茶などで大量のカフェインを摂取していた人たちが体への負担を減らしたいという目的でノンカフェインを選ぶケースが増加しているのだ。また、最新の製造技術によって、カフェインを除去しても元の飲料の風味や香りを損なわない製品が増えてきたことも大きい。味への不満を我慢しなくていいのなら、身体に負担が少ないカフェインレスや、カフェイン自体を含まないノンカフェイン飲料を選ぼうとするのは当然の心理だろう。

「カフェインを控える」という選択が日常となりつつある中、味わいと機能性を両立させたカフェインレス飲料の注目商品の一つに、山田養蜂場の「HONEY LOVE はちみつ紅茶 カフェイン80%カット」がある。同製品は、以前から同社が販売して好評を得ている「HONEY LOVE はちみつ紅茶」を愛飲している顧客からの要望を受けて開発されたカフェインレスタイプで、はちみつと有機茶葉の芳醇な香りと深いコクはそのままに、カフェインを80%カットした新製品だ。

山田養蜂場によると、「誰もが安心して楽しめる紅茶」を目指して開発されたもので、カフェインの除去には、茶葉の風味は残しつつ、安全な「超臨界抽出法」を採用。化学溶媒を一切使用せず、炭酸ガスを液化して抽出する人体に悪影響なものは残さない安全な抽出法を用いている。また、人工甘味料を一切使用せず、はちみつと天然由来成分のみで、心地よいやさしい甘さと香りを実現。ルーマニア産の有機アカシア蜂蜜を、そのまま茶葉にスプレーで吹きかける独自製法により、天然はちみつのまろやかな甘みと香りをそのまま閉じ込めたという。さらに、ティーバッグにはとうもろこし由来の 100%植物性生分解性不織布を使用。お湯を注いでもマイクロプラスチックが溶け出す心配がなく、自然にも人にもやさしい仕様となっている。妊娠中の人やお年寄り、子どもなど、カフェインを控えたい人が安心して美味しい紅茶を楽しめるよう、徹底して配慮された紅茶なのだ。

カフェインレスやノンカフェイン飲料の進化は著しく、平成時代は「我慢の健康志向」だったものが、令和時代に入り「心地よさを追求する健康志向」という新しい選択肢になりつつある。

日中は集中力を高めるカフェイン飲料。夜は休息を大切にするためのカフェインレス、ノンカフェイン飲料と、賢く使い分けることで、心も身体もリフレッシュできるはず。進化を遂げたカフェインレス、ノンカフェイン飲料を積極的に取り入れて、健康で豊かな毎日を送ってほしい。(編集担当:今井慎太郎)

■関連記事

・40歳を過ぎたら要注意。夜中についつい目を覚ます、「頻尿の悩み」を解決したい

・在宅勤務の定着によって高カフェイン飲料の売れ行き好調。集中力を高めリフレッシュ効果も期待

・コーヒーはカラダに「良い」の? 「悪い」の? 一杯のコーヒーがもたらすもの

