*14:49JST セグエグループ---株主優待制度の一部変更

セグエグループ＜3968＞は27日、株主優待制度の一部変更を決議したと発表した。

従来は QUOカードを優待品としていたが、2025年12月期(今期)以降は、電子化ギフト(デジタルギフト(R)）を導入し、株主の利便性を高めるとともに、希望者は従来の QUOカードを選択することも可能とした。

優待の対象となる最低保有単元(10単元=1,000株）および優待金額(10,000円、かつ直近6月末から継続保有の場合は10,000円を追加し合計20,000円)は変更なし。

優待の案内は2026年3月下旬ごろに発送予定の配当関係書類に同封され、株主は同封の案内に沿ってウェブ上で希望の優待品を選択する仕組み。

進呈対象となるギフトの例として、PayPayマネーライト、Amazonギフトカード、GooglePlayギフトコード、楽天ポイントギフト、QUOカードPay、dポイント、auPAYギフトカード、PlayStation(R)ストアチケット、Uber Eatsギフトカード、オイシックスギフトコードなど多様な選択肢が示されており、株主は自身の用途に応じて柔軟な受け取りが可能となる。《AK》