*10:04JST オーバル---自己株式取得の実施を決定

オーバル＜7727＞は27日、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条に基づき、自己株式取得に係る事項を決定したと発表した。

同社は2025年3月に策定した中期経営計画“Imagination 2028”において、資本効率を意識した経営を進めるための戦略を掲げており、株主還元については2028年3月期のROE7％必達を目標に、機動的な自己株式取得を実施する方針を定めている。この方針に基づき、2025年8月8日の取締役会決議により自己株式の取得を決定し、2025年8月以降に約129万株の取得を実施した。

今回、資本効率の一層の改善と株式数削減による更なる1株当たりの株式価値の向上を目的として、改めて自己株式の取得を行うものである。取得した自己株式については消却を検討しているが、時期や方法は未定であり、決定次第公表するとしている。

決定内容は以下の通りである。

・取得対象株式の種類：普通株式

・取得し得る株式の総数：1,000,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合4.74％）

・取得価額の総額：5.00億円（上限）

・取得期間：2025年11月28日から2026年5月27日まで

・取得方法：東京証券取引所における市場買付け

なお、市場動向により一部または全部の注文が執行されない場合がある。

参考として、2025年11月27日時点の自己株式保有状況は、発行済株式総数（自己株式を除く）が21,107,079株、自己株式数は5,072,921株である。《AK》