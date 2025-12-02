関連記事
個別銘柄戦略:SE H&Iやガーラに注目
個別銘柄戦略:SE H&Iやガーラに注目
昨日1日の米株式市場でNYダウは427.09ドル安の47,289.33ドル、ナスダック総合指数は89.77pt安の23,275.92pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比175円安の49,475円。為替は1ドル＝155.40-50円。今日の東京市場では、MBO（経営陣が参加する買収）に伴い1株2315円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したFFJ＜7092＞、子会社の繊維商社を26年10月に統合すると発表した帝人＜3401＞と旭化成＜3407＞、黒鉛電極事業のドイツ拠点の人員削減を発表したレゾナック＜4004＞、11月の単体売上高が20％増と10月の横ばいから伸び率が拡大したダブルエー＜7683＞、11月の成婚組数が37.7％増と10月の21.6％増から伸び率が拡大したIBJ＜6071＞、東証スタンダードでは、発行済株式数の1.91％上限の自社株買いを発表したSE H&I＜9478＞、連結子会社であるGala Lab Corp.がは韓国大手ゲーム会社Wemade 社の孫会社であるWemade Connectの株式1.46％を取得すると発表したガーラ＜4777＞、脂肪組織から幹細胞等を抽出するための細胞治療向けディスポーザブルキットである医療機器「セルーション セルセラピーキット」の製造販売承認を取得したと発表したADR120S＜3750＞などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が3.25減と第1四半期の17.3％増から減益に転じた伊藤園＜2593＞、26年5月期上期決算発表を延期すると発表したアスクル＜2678＞、11月の売上高が2.2％減となった松屋＜8237＞、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業損益が2.10億円の赤字で未定としていた年間配当を無配と発表したピープル＜7865＞、11月の既存店売上高が7.9％増と10月の19.5％増から伸び率が縮小したワークマン＜7564＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
