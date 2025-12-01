*17:51JST コーユーレンティア---「シナぷしゅ 親子のお役立ちプリントグッズ」を全国の店舗で発売開始

コーユーレンティア＜7081＞は1日、子会社でICT事業を担うイノテックスビジネスソリューションズが、テレビ東京系で放送中の乳幼児向け番組「シナぷしゅ」のキャラクターがデザインされた「親子のお役立ちプリントグッズ」3種を、全国のファミリーマート、ローソン、ミニストップ（一部店舗を除く）において販売開始したと発表した。

販売される商品は、「ステッカー」「ネームシール」「ポストカード」の3種類で、店内のマルチコピー機にQRコードまたはプリント番号を入力することで印刷が可能となっている。高精細なプリント技術により、キャラクターの色彩やディテールが忠実に再現される点も特徴である。

イノテックスビジネスソリューションズは、これまでにも「ビリケンさん」や「プラレール」といった人気コンテンツを「eプリントサービス」を通じて提供してきた実績がある。これにより、身近にコンテンツの魅力を感じられるサービスとして、コンテンツホルダーの認知拡大とサービス領域の拡充を目指す。《AK》