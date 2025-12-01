秋冬の乾燥に打ち勝つ! うるおい美肌を保つための対策と注目製品

空気の乾燥と寒さが本格化する秋冬は肌の水分が奪われやすく、乾燥、かゆみ、肌荒れなどのトラブルが多発する季節。暖房器具の使用はさらに肌の乾燥を加速させてしまう。

【こちらも】週に1度のスペシャルケア! 最新のシートマスクで、若さと栄養を肌にチャージ

この乾燥シーズンを健やかに乗り越えるためには「保湿ケア」と「肌バリア機能のサポート」の徹底がカギとなる。

肌の悩みを抱える人や美容に関心が高い人は、すでに細心の対策を心掛けていることだと思う。しかし、それでも毎年、この時期になると乾燥などのトラブルに悩まされているという人も多いのではないだろうか。そんな人は、いつも使用しているスキンケアアイテムや保湿アイテムを一度見直してみるのも良いかもしれない。秋冬は、夏のさっぱりしたアイテムから、シワケア成分や高保湿成分をしっかり含んだ化粧水やクリームに切り替えたり、肌状態に合わせて定期的にアイテムを見直すことが重要だ。

例えば、昨年9月にリニューアルされた山田養蜂場アピセラピーコスメティクスの「RJ エクセレントシリーズ薬用リンクルクリアクリーム」は、特に年齢を重ねた肌の乾燥とエイジングサインに焦点を当てた製品だ。同社の長年のローヤルゼリー研究から生まれた独自開発の保湿成分「デセン酸リッチローヤルゼリーエキス」を配合し、潤いを保てる健やかな角質層「美肌土台力」を育んでくれる。山田養蜂場では、スキンケアの効果を感じにくくなってきた大人肌の「角質層の立て直し」に着目した。加齢によって肌の生まれ変わりが滞ると肌本来の機能が衰え、化粧品で与えた美容液成分を保てず、ハリやツヤがなくなることがあるからだ。さらに、有効成分ナイアシンアミドの配合によって、シワ改善と美白のWケアを叶え、乾燥による小ジワを目立たなくする効果も期待できる。

また、デリケートな肌荒れの悩みには、資生堂の「dプログラム」がおすすめだ。同社が50年以上にわたって行ってきた敏感肌の皮膚科学研究をもとに開発された敏感肌向けブランドdプログラムの「モイストケア ローション EX」や「モイストケア エマルジョン EX」(ともに医薬部外品)は、繰り返しがちな乾燥や肌荒れを予防し、うるおいに満ちた「しっとりなめらか肌」を育むシリーズとして人気だ。低刺激設計なのでデリケートな肌にも優しく、肌のバリア機能を整えてくれる。

秋冬の乾燥対策は「毎日の積み重ね」が何よりも大切だ。肌の状態を毎日チェックし、少しでも「カサつく」「何となくシワっぽい」と感じたら、すぐに保湿ケアを見直してみることをお勧めしたい。肌が整っていると、ファンデーションのノリも良くなり、メイクも楽しくなる。徹底した保湿と肌バリアケアで、秋冬の厳しい乾燥に負けない、うるおいに満ちた美しい肌をキープしてほしい。(編集担当:石井絢子)

