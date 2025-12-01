*08:41JST フォーシーズHD---DENBAラウンジを2店舗開業

フォーシーズHD＜3726＞は27日、DENBA JAPANと連携した新業態「DENBAラウンジ」を、埼玉県さいたま市緑区のイオンモール浦和美園店1Fおよび東京都世田谷区の経堂コルティ2Fに開業すると発表した。

DENBA JAPANは、水分子に微細振動を与える独自技術を基盤に、食品環境、流通、食、美容・健康分野において商品を開発・販売している。

「DENBAラウンジ」は、DENBA JAPANが展開するすべての商品を常時体験でき、健康や体調に関する相談にも対応する体験型ショップで、リラックス空間の中で商品特性を直接感じられる場となっている。これまで全国各地で実施してきた体験会での好評を受け、常設拠点として設けます。

今回の出店は、同社が展開する天然アロマを中心とした香りの専門店「AROMA BLOOM」を、「睡眠」をテーマとしたライフスタイル提案型のコンセプトショップとしてリニューアルしたもので、香りだけでなくDENBA空間を活用した癒しの提供に力を入れる。

リニューアルオープンは、12月13日（土）にイオンモール浦和美園店1Fに、12月14日（日）に経堂コルティ2Fとなる予定である。《AK》