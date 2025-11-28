関連記事
ヨシックスなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜6656＞ ;ＩＮＳＰＥＣ;284%;12200;12.22;602;-6 ＜7122＞ ;近畿車輌;197%;5700;7.51;2464;12 ＜2749＞ ;ＪＰＨＤ;191%;298100;0.78;657;11 ＜6072＞ ;地盤ネットHD;183%;697500;4.54;174;3 ＜2378＞ ;ルネサンス;138%;26600;1.90;1058;-8 ＜3137＞ ;ファンデリー;130%;24100;2.19;203;3 ＜3542＞ ;VEGA;129%;20000;2.30;1603;32 ＜9900＞ ;サガミHD;128%;47100;0.50;1850;4 ＜3221＞ ;ヨシックス;122%;31800;0.84;2920;-4 ＜1369＞ ;DIAM225;109%;573;1.14;50660;600 ＜4170＞ ;ＫａｉｚｅｎＰＦ;105%;54000;6.06;187;4 ＜141A＞ ;トライアル;95%;502300;1.33;2302;-25 ＜4668＞ ;明光ネット;89%;18100;0.68;723;-2 ＜8217＞ ;オークワ;88%;28800;1.40;845;-3 ＜3920＞ ;アイビーシー;85%;1700;8.70;950;-3 ＜1578＞ ;上場225M;83%;4737;2.08;4033;59 ＜7616＞ ;コロワイド;77%;220600;0.31;1749;0 ＜3950＞ ;ザ・パック;74%;70500;0.26;1286;14 ＜7725＞ ;インターアク;70%;53200;1.92;1351;-28 ＜4097＞ ;高圧ガス;65%;10100;0.36;1049;8
[コメント]ヨシックス＜3221＞は信用倍率1倍以下で売り長となっている。《FA》
