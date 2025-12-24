*08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株への物色へ～

前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株への物色へ～

24日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。



■半導体・AI関連株への物色へ

■日本オラクル、2Q営業利益 1.8％増 426億円

■安川電機＜6506＞ベトナムに工場、インバーター向け電子基板量産



半導体・AI関連株への物色へ

24日の日本株市場は、やや買い先行で始まった後はこう着になりそうだが、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。23日の米国市場は、NYダウが79ドル高、ナスダックは133ポイント高だった。売りが先行したものの、7-9月期の国内総生産（GDP）で消費が支援し2年ぶりの高成長となった結果を受けて景気に楽観的な見方が広がり、相場を押し上げる形になった。景気敏感株やハイテク株が相場をけん引。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円高の50575円。円相場は1ドル＝156円10銭台で推移している。



シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで開始直後につけた50410円を安値にリバウンド基調を強めており、一時50720円まで買われる場面もみられた。ボリンジャーバンドの+1σ（50648円）を上回る場面もあり、市場参加者は限られるなかであるものの、売り方の買い戻しを狙った動きが意識されやすいところであろう。+1σで上値を抑えられる状況が続いたとしても、押し目狙いの買い意欲は強そうだ。



米国ではエヌビディアの上昇が目立っていたこともあり、アドバンテスト＜6857＞など指数インパクトの大きい値がさハイテク株への資金流入が意識されやすく、再び半導体・AI関連株への物色が強まりそうだ。昨日の東証プライムの売買高は18億株台にとどまっており、市場参加者が限られるなかで積極的な売買は手控えられそうだが、半導体・AI関連株に資金が集中することで年末高を期待したセンチメントに向かわせよう。



日経平均株価は11月前半の急落以降、ボリンジャーバンドの+1σに上値を抑えられている状況である。ハイテク主導の上昇で同バンドを上回ってくるかが注目される。明確に上抜けてくるようだと、短期的ながらも先物主導によるインデックスに絡んだ資金が流入することも意識されよう。半導体・AI関連株への物色のほか、製造業向けAIサービスの提供するフツパー＜478A＞とBtoB受発注プラットフォーム「PRONIアイミツ」の運営を手掛けるPRONI＜479A＞が東証グロースに上場するため、個人投資家主体の資金流入が期待されよう。



■日本オラクル、2Q営業利益 1.8％増 426億円

日本オラクル＜4716＞が発表した2026年5月期第2四半期の業績は、売上高が前年同期比7.5％増の1346億7700万円、営業利益は同1.8％増の426億5900万円だった。中間会計期間としては売上高、営業利益、経常利益および中間純利益ともに過去最高を達成した。Oracle Cloud Infrastructure (OCI)については、パフォーマンスやセキュリティ、費用対効果を重視する顧客からの引合いは強く、東京および大阪データセンターの利用量は順調に増加している。

■前場の注目材料

・NYダウは上昇（48704.01、+646.26）

・シカゴ日経225先物は上昇（50930、+730）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請



・安川電機＜6506＞ベトナムに工場、インバーター向け電子基板量産

・JFEHD＜5411＞副社長・寺畑雅史氏、インドに一貫製鉄所

・栗本鉄工所＜5602＞生分解性の切削油開発、環境負荷を低減

・東京電力HD＜9501＞柏崎刈羽原発の再稼働、新潟県知事が了承

・帝国電機製作所＜6333＞兵庫県たつの市に工場用地取得

・JR東日本＜9020＞伊藤忠と提携、住宅開発、来春めど子会社統合

・丸紅＜8002＞米ファンドへ豪ガス配送売却

・TKP＜3479＞AquaVisionと、プラド美術館VRアート展、東京タワーで開幕

・川崎重工＜7012＞川崎車両、水素化対応の鉄道車両開発・来春運転

・モリタHD＜6455＞火災の初期兆候検知、廃棄物処理施設向けシステム

・クボタ＜6326＞NYに人工光型植物工場のマーケ拠点開設

・豊田通商＜8015＞ネクスティエレクトロニクス、インド深耕、半導体拡販、人員27年度2倍強へ

・岩谷産業＜8088＞豪社を買収、ミネラルサンド供給2倍超

・明治HD＜2269＞MeijiSeikaファルマ、新薬事業グローバル化、欧米拠点を増強

・富士フイルムHD＜4901＞国内初の抗体医薬工場、富山に27年稼働

・塩野義＜4507＞田辺ファーマのALS治療薬事業を買収

・FRONTEO<2158>参天製薬と、眼科創薬にAI活用、新規標的分子を探索

☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08：50 日本銀行金融政策決定会合議事要旨公表

＜海外＞

・特になし《YY》