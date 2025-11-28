*13:32JST 中西製作所---学校給食のシミュレーションゲーム「給食マスター！」β版を提供開始

中西製作所＜5941＞は25日、給食センター経営シミュレーションゲーム「給食マスター！」のβ版をApp StoreおよびGoogle Playにて提供開始したと発表した。

本作は、食文化が廃れた異世界を舞台に、プレイヤーが給食センターの責任者となって厨房レイアウト、献立作成、衛生管理などを行い、街を発展させる経営シミュレーションゲームである。同社が長年にわたり培ってきた学校給食向け厨房設計のノウハウと、ファンタジー要素を融合させた構成となっている。実際の給食センターで使用されている同社製品もゲーム内に登場し、リアルな運営体験が可能となっている。正式版のリリースは2025年12月を予定している。

給食センターの企画から運営まで多くの専門性が求められる業務内容を、ゲーミフィケーションを通じて一般にわかりやすく伝えることを意図しており、今後は採用活動における説明会や新入社員研修など教育現場での活用も予定している。《AK》