ほくやく・竹山HD、商号を「TSUMUGU　HOLDINGS」に変更へ

■医薬品・医療機器卸の統合から20年、次の成長ステージを見据える

ほくやく・竹山ホールディングス<3055>(札幌)は11月27日、2026年9月に予定する設立20周年の節目に合わせ、商号を「株式会社TSUMUGU HOLDINGS」に変更すると発表した。変更は2026年6月下旬開催予定の第20回定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件とする。英文表記は「TSUMUGU Holdings,Inc.」となる。

同社は、医薬品卸の株式会社ほくやくと医療機器卸の株式会社竹山の経営統合により2006年に設立された。北海道に根ざした地域包括ヘルスケア企業グループとして事業を拡大してきたが、20周年を新たな成長段階への飛躍期と位置づけ、グループとしての連携強化を掲げる。

新商号には、グループ各社や従業員が持つ強み、地域社会や取引先との関係性など、これまでの歴史を「紡ぎ」合わせ、地域の健康と未来を創造する意志を込めた。効力発生日は2026年9月29日で、株主総会での承認を経て正式に適用される予定である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

