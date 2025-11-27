*17:52JST GameWith---DetonatioN FocusMeシャドウバース部門のユーリ選手が国際公式大会出場権を獲得

GameWith＜6552＞は25日、子会社のDetonatioNが運営するプロeスポーツチームDetonatioN FocusMeのシャドウバース部門に所属するユーリ選手が、国際公式大会「Shadowverse World Grand Prix 2025」への出場権を獲得したと発表した。

ユーリ選手は23日に開催された「Shadowverse Extra Championship 2025 愛知大会」において優勝し、世界大会の出場権を得た。「Shadowverse World Grand Prix 2025」は、2025年12月に開催予定の国際大会で、優勝賞金は国内最高峰となる1億円が設定されている。また、新作「Shadowverse: Worlds Beyond」を競技タイトルとする初の世界大会でもある。

「Shadowverse: Worlds Beyond」は、Cygames(本社：東京都渋谷区)が開発・運営するデジタルカードゲーム「Shadowverse」の正当続編として2025年6月にリリースされた作品で、国内外での大会開催やプロツアーなどの競技シーンも活発に展開されている。

「DetonatioN FocusMe」は、世界大会での豊富な出場実績を有し、プロゲーミングの専業・フルタイム制をいち早く確立した日本におけるプロeスポーツチームのパイオニアとして知られる。今回のユーリ選手の快挙は、同チームの競技力の高さと育成力を証明する結果となった。《AK》