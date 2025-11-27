*16:16JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に3日続伸、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約370円分押し上

27日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり122銘柄、値下がり101銘柄、変わらず2銘柄となった。

26日の米国株式市場は続伸。年内の利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き

後、上昇。金利安も支援し、相場は終日堅調に推移した。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告（ベージュブック）でも労働市場の弱さが指摘され、長期金利が一段と低下すると、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では不動産管理・開発、半導体・同製造装置が上昇した一方、メディア・娯楽が下落した。

米株式市場の動向を横目に、27日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄り付き後は買いが先行し、特に米ハイテク株の上昇を受けて半導体関連を中心に物色が強まった。加えて、海外で長期金利が弱含んだことも支えとなり、全体として買い優勢の展開となった。とはいえ、国内での金利動向や為替の不透明感が背景にあるとの見方もあり、需給には慎重さが残った。

大引けの日経平均は前日比608.03円高の50167.10円となった。東証プライム市場の売買高は19億186万株、売買代金は4兆9659億円、業種別では電気機器、非鉄金属、鉱業などが値上がり率上位、医薬品、精密機器、石油・石炭製品などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は60％、対して値下がり銘柄は35％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約254円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、ファーストリテ＜9983＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック＜6920＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは中外薬＜4519＞となり1銘柄で日経平均を約13円押し下げた。同2位はテルモ＜4543＞となり、塩野義薬＜4507＞、大塚HD＜4578＞、第一三共＜4568＞、セコム＜9735＞、エーザイ＜4523＞などがつづいた。



*15:00現在

日経平均株価 50167.10(+608.03)

値上がり銘柄数 122(寄与度+734.04)

値下がり銘柄数 101(寄与度-126.01)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 20410 950 254.03

＜9984＞ ソフトバンクG 16840 580 116.32

＜8035＞ 東エレク 32180 1010 101.28

＜6762＞ TDK 2556 87.5 43.87

＜9983＞ ファーストリテ 57260 270 21.66

＜4062＞ イビデン 11450 545 18.22

＜6920＞ レーザーテック 27850 1225 16.38

＜8015＞ 豊田通商 4997 147 14.74

＜6758＞ ソニーG 4583 58 9.69

＜9766＞ コナミG 23985 225 7.52

＜6988＞ 日東電工 3840 43 7.19

＜6367＞ ダイキン工業 20305 210 7.02

＜7735＞ SCREEN 12980 435 5.82

<6954> ファナック 4969 34 5.68

<7911> TOPPAN 4914 335 5.60

<3659> ネクソン 3768 78 5.21

<6981> 村田製作所 3229 60 4.81

<4063> 信越化 4644 27 4.51

<6971> 京セラ 2128.5 16.5 4.41

<6501> 日立製作所 4958 105 3.51

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4519＞ 中外製薬 8426 -138 -13.84

＜4543＞ テルモ 2424 -43 -11.50

＜4507＞ 塩野義製薬 2690.5 -69.5 -6.97

＜4578＞ 大塚HD 8841 -186 -6.22

＜4568＞ 第一三共 3808 -54 -5.41

＜9735＞ セコム 5361 -79 -5.28

＜4523＞ エーザイ 4895 -136 -4.55

<7741> HOYA 23410 -240 -4.01

<6273> SMC 53730 -1130 -3.78

<2413> エムスリー 2613.5 -37 -2.97

<4452> 花王 6337 -86 -2.87

<4503> アステラス製薬 1966.5 -16.5 -2.76

<7267> ホンダ 1557.5 -12.5 -2.51

<9843> ニトリHD 2731.5 -30 -2.51

<4307> 野村総合研究所 6287 -73 -2.44

<9433> KDDI 2698 -6 -2.41

<8766> 東京海上HD 5507 -47 -2.36

<7974> 任天堂 13170 -65 -2.17

<2282> 日本ハム 6935 -125 -2.09

<3382> 7＆iHD 2140.5 -20.5 -2.06《CS》