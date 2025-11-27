*15:05JST アドバンスクリエイト---2025年10月度業績概要

アドバンスクリエイト＜8798＞は26日、2025年10月度の業績概要を発表した。

保険代理店事業では、対面販売（オンライン面談含む）の申込ANPが前月比1％増、前年同月比11％減となった。協業販売は前月比36％増、前年同月比18％増と好調に推移した。通信販売（紙通販およびネット完結）は前月比で55％増加したが、前年同月比では50％減となった。これらの結果、総申込ANPは前月比で10％増加、前年同月比では11％減となった。

ASP事業では、保険相談特化型ビデオ通話システム「Dynamic OMO」の累計ID数が896件となり、前月比21件減、前年同月比87件減となった。一方、保険代理店向け顧客管理システム「御用聞き」は累計ID数6,209件で前月比6件増、前年同月比429件増、「丁稚（DECHI）」は累計ID数7,519件で前月比9件増、前年同月比465件増となった。

また、保険証券管理アプリ「folder」では、ダウンロード数が累計231,935件となり、前月比1,103件増、前年同月比16,840件増となった。保険証券登録数は累計150,602件で、前月比875件増、前年同月比12,267件増となり、継続的な利用拡大がみられた。《AK》