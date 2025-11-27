*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 プライムストラテジー、アサカ理研、助川電気など

銘柄名<コード26日終値⇒前日比

SUMCO＜3436＞ 1234.5 +64.5

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

荏原製作所＜6361＞ 3985 +204

半導体関連株の下げ止まりなどで買い安心感。

キオクシアHD＜285A＞ 8386 -1467

ベイン系が保有株の一部をブロックトレードで売却へ。

ディア・ライフ＜3245＞ 1113 -64

公募増資など実施による希薄化を嫌気。

イビデン＜4062＞ 10905 -425

モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格下げ。

ツルハHD＜3391＞ 2750 -89.5

ウエルシアの株安に連動安の形か。

ウエルシアHD＜3141＞ 3160 -93

経営統合で27日上場廃止予定。

三井海洋開発＜6269＞ 15255 -645

高値圏での利食い売りなど需給要因か。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 1230 -47

依然として過熱感残る中で手仕舞い売り優勢。

日本板硝子＜5202＞ 487 -15

25日に大きく上昇の反動で利食い売り優勢。

プライムストラテジー＜5250＞ 1042 +150

GMOインターGが子会社化目的にTOBを実施へ。

城南進研＜4720＞ 312 +53

荒い値動き続き短期資金の値幅取り対象に。

アサカ理研＜5724＞ 2930 +333

レアアース関連としての関心が続く格好に。

助川電気＜7711＞ 7040 +1000

核融合発電関連としてテーマ物色の動き再燃。

シリコンスタ＜3907＞ 810 +30

東証スタンダードへ上場市場区分変更。

GENDA＜9166＞ 705 +14

カラオケ機器流通・カラオケ施設運営事業等を行うエーセツを子会社化。

コンヴァノ＜6574＞ 109 +1

引き続き26年3月期利益予想の下方修正を嫌気。

メディア総研＜9242＞ 2014 -153

引き続き株主優待制度を導入発表が手掛かり。

アスカネット＜2438＞ 361 -3

発行済株式数の3.86％上限の自社株買いを発表し25日買われる。

26日は人気離散。

キッズバイオ＜4584＞ 233 +7

米国FDAから脳性麻痺治験計画への合意を確認したと発表。

WOLVES<194A> 1925 -116

18日高値で達成感意識され手仕舞い売り続く。

日本情報C<4054> 750 +27

新たな株主優待制度の内容を発表。

情報戦略<155A> 1687 +80

25日までの連騰で利益確定売りが先行。

ビーマップ<4316> 879 +59

次世代Wi-Fi規格の実証実験で長距離音声通信に成功。《CS》