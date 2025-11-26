関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～メディ総研、GMOなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月26日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9242＞ メディ総研 133200 17118.6 304.29% 0%
＜6731＞ ピクセラ 13607100 45658.96 281.16% 0.1351%
＜378A＞ ヒット 204800 38333.3 268.15% -0.0081%
＜7035＞ anfac 256900 5234.82 248.08% 0.0295%
＜3245＞ ディア・ライフ 1244100 231431.18 204.16% -0.0543%
＜1899＞ 福田組 92500 130949.2 191.5% 0.0451%
＜9449＞ GMO 765400 717039.32 152.05% 0.1054%
＜2525＞ NZAM 225 1843 3094301.4% 1.4618%
＜1397＞ SMDAM225 1820 31122.228 141.38% 0.0181%
＜5243＞ note 2828100 1179305.58 132.85% 0.0557%
＜8977＞ 阪急神RE 6565 347222.02 130.15% 0.0011%
＜7256＞ 河西工 875200 32109.52 120.71% 0.1067%
＜6046＞ リンクバル 2664900 109513.48 119.35% 0.0857%
＜7725＞ インタアクション 168300 73969.7 119.08% 0.0058%
＜3201＞ ニッケ 614900 306717.28 116.75% 0.0379%
＜4026＞ 神島化 146100 79651.18 116.06% 0.0528%
＜8362＞ 福井銀 85300 72669.54 115.29% 0.0672%
＜338A＞ Zenmu 232500 543090.4 112.53% 0.1333%
＜4008＞ 住精化 87400 151669.6 112.35% 0.0133%
＜7711＞ 助川電 835600 2038834.4 110.98% 0.1589%
<9286> エネクスインフラ 7412 156441.28 109.9% 0.0084%
<1814> 大末建 343100 440743.2 106.24% 0.0349%
<8095> アステナHD 931800 150757.04 106.06% 0.0042%
<9509> 北海電 14754500 6283786.17 105.8% 0.0764%
<4883> モダリス 887000 33895.62 101.59% 0%
<2445> タカミヤ 362700 74692.16 100.48% 0.0588%
<3656> KLab 12000800 1249413.88 99.21% 0.0794%
<2841> iFナス100H 224687 108567.376 97.25% 0.0109%
<404A> GX中国10 293880 112874.679 93.82% 0.0164%
<3321> ミタチ 227400 134675.48 93.34% 0.0148%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
