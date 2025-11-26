ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～メディ総研、GMOなどがランクイン

2025年11月26日 14:55

記事提供元：フィスコ

*14:55JST 出来高変化率ランキング（14時台）～メディ総研、GMOなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月26日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9242＞ メディ総研　　　　 133200 　17118.6　 304.29% 0%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　　13607100 　45658.96　 281.16% 0.1351%
＜378A＞ ヒット　　　　　　　204800 　38333.3　 268.15% -0.0081%
＜7035＞ anfac　　　　　256900 　5234.82　 248.08% 0.0295%
＜3245＞ ディア・ライフ　　　1244100 　231431.18　 204.16% -0.0543%
＜1899＞ 福田組　　　　　　　92500 　130949.2　 191.5% 0.0451%
＜9449＞ GMO　　　　　　　765400 　717039.32　 152.05% 0.1054%
＜2525＞ NZAM　　　　　　225 　1843　 3094301.4% 1.4618%
＜1397＞ SMDAM225　　1820 　31122.228　 141.38% 0.0181%
＜5243＞ note　　　　　　2828100 　1179305.58　 132.85% 0.0557%
＜8977＞ 阪急神RE　　　　　6565 　347222.02　 130.15% 0.0011%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　875200 　32109.52　 120.71% 0.1067%
＜6046＞ リンクバル　　　　　2664900 　109513.48　 119.35% 0.0857%
＜7725＞ インタアクション　　168300 　73969.7　 119.08% 0.0058%
＜3201＞ ニッケ　　　　　　　614900 　306717.28　 116.75% 0.0379%
＜4026＞ 神島化　　　　　　　146100 　79651.18　 116.06% 0.0528%
＜8362＞ 福井銀　　　　　　　85300 　72669.54　 115.29% 0.0672%
＜338A＞ Zenmu　　　　　232500 　543090.4　 112.53% 0.1333%
＜4008＞ 住精化　　　　　　　87400 　151669.6　 112.35% 0.0133%
＜7711＞ 助川電　　　　　　　835600 　2038834.4　 110.98% 0.1589%
<9286> エネクスインフラ　　7412 　156441.28　 109.9% 0.0084%
<1814> 大末建　　　　　　　343100 　440743.2　 106.24% 0.0349%
<8095> アステナHD　　　　931800 　150757.04　 106.06% 0.0042%
<9509> 北海電　　　　　　　14754500 　6283786.17　 105.8% 0.0764%
<4883> モダリス　　　　　　887000 　33895.62　 101.59% 0%
<2445> タカミヤ　　　　　　362700 　74692.16　 100.48% 0.0588%
<3656> KLab　　　　　　12000800 　1249413.88　 99.21% 0.0794%
<2841> iFナス100H　　224687 　108567.376　 97.25% 0.0109%
<404A> GX中国10　　　　293880 　112874.679　 93.82% 0.0164%
<3321> ミタチ　　　　　　　227400 　134675.48　 93.34% 0.0148%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

