*14:45JST インタートレード---持分法適用会社の増資による持分変動利益計上および業績予想を修正

インタートレード＜3747＞は25日、持分法適用会社であるデジタルアセットマーケッツが、複数の国内企業を引受先とする総額13億円の増資を実施したことにより、同社の持分割合が変動し、約2.4億円の持分変動利益が発生する見込みとなったと発表した。

当該利益は2026年9月期第1四半期に特別利益として計上する見込みであることから、2025年11月14日に公表していた2026年9月期通期(2025年10月1日-2026年9月30日)の連結業績予想を修正した。

今回の修正予想において、売上高は21億円、営業利益は1億円、経常利益は0.1億円といずれも前回の発表予想と同じであったが、親会社株主に帰属する当期純利益は従来予想の0.8億円から1.6億円増加し2.4億円に大幅修正された。これにより、1株当たり当期純利益も11円13銭から33円40銭へと大幅に上昇した。

なお、今回見込まれる特別利益は、今後の状況や2026年9月期第1四半期決算の結果により変動する可能性があるとしている。《AK》