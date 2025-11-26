関連記事
ＳＢＳホールディングス 第3期次世代経営層育成プログラムを実施
ＳＢＳホールディングス＜2384＞は25日、グループ経営を担う次世代人材の育成を目的とした「第3期次世代経営層育成プログラム」の前期にあたる「次世代経営層コミュニティ創造プログラム」が、11月19日に全7回を終えて修了したと発表した。
このプログラムは2020年に開始され、1年間にわたる長期研修として今回で3期目を迎えた。これまでに累計49名が修了し、各事業部門で管理職として活躍している。
今回の前期にはシニアマネジメント職19名が参加し、自己理解を深めながら若手リーダーとの対話を通じて、グループの夢やビジョンを描くアクションラーニングを行った。
最終回では、グループ会社の社長や経営幹部との対話セッションを実施。参加者からは「経営はすべて人に帰結すると実感した」「若手との対話が貴重だった」などの気づきが共有された。
今後は、MBAの基礎知識を3か月で学んだ後、実課題に基づくケーススタディに取り組み、経営提言を行う予定。ＳＢＳグループが培ってきた「多様性を理解し楽しむ」文化の継承も次世代経営層の重要な役割と位置づけられている。《AK》
