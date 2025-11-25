*12:54JST 富士製薬工業---タイOLICによるNextstellis(TM)効能又は効果追加承認

富士製薬工業＜4554＞は21日、タイに所在する子会社であるOLICが10日、タイ国内で販売する「Nextstellis(TM)」について、「月経困難症」の効能又は効果の追加承認を取得したと発表した。

「Nextstellis(TM)」は、同社が日本国外で初めて販売した医薬品であり、天然型エストロゲンであるエステトロール（E4）とドロスピレノン（DRSP）の配合剤で、日本で販売されている「アリッサ(R)配合錠」と同成分の医薬品となっている。タイでは2023年4月より「避妊」の効能で販売を開始しており、2025年1月からは病院および薬局での販売も認められている。

月経困難症は、月経に伴う下腹部痛や腰痛などの症状を含む疾患であり、タイ国内の女性大学生を対象とした調査によれば有病率は約85％にのぼり、そのうち60％以上が「授業中の集中力低下」を、重度では約80％が「授業欠席の経験がある」と回答しており、タイでも重要な公衆衛生問題とされている。

今回の適応追加承認により、「Nextstellis(TM)」は避妊に加えて月経困難症の新たな治療選択肢となり、女性の生活や学業・就労環境の改善への貢献が期待されている。《AK》