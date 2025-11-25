*12:49JST tripla---連結子会社によるタイ非連結子会社設立完了(開示事項の経過)

tripla ＜5136＞は18日、連結子会社tripla Singaporeによるタイ非連結子会社tripla Thai Holdingsの設立、およびtripla Singaporeの非連結子会社であるEndurance Thailandとその株式をtripla Singaporeとtripla Thai Holdingsが追加取得すること、また、Endurance Thailandの商号をtripla Thailandに変更する一連の手続きが完了したことを発表した。今後、タイにおける事業展開をさらに強化し、同地域での戦略的展開を進める。

具体的には、2025年6月26日付「当社連結子会社によるタイ非連結子会社設立、子会社株式の追加取得及び商号変更等に関するお知らせ」で発表した通り、tripla Singaporeは新たに中間持株会社tripla Thai Holdingsを設立し、これを通じてEndurance Thailand(現tripla Thailand)の株式51.0%を取得した。また、tripla Singaporeも2.0%の株式を追加取得した。さらに、Endurance Thailandは商号をtripla Thailandに変更した。

これらの手続きの完了により、同社グループにおけるタイ法人の持株比率は74.0%に達し、事業統合が進んだことで、今後の戦略的展開に向けた足場が強化された。《AK》