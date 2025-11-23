週に1度のスペシャルケア!　最新のシートマスクで、若さと栄養を肌にチャージ

シワ、ハリの低下、乾燥、くすみといったエイジングサインに悩む大人世代にとって、「シートマスク」は手軽に集中ケアができるスペシャルアイテムとして欠かせない存在になってきている。近年、シートマスク市場は著しい進化を遂げており、「浸透技術」や「高機能成分」、さらには「シート素材」に至るまで、多様なニーズに応える製品が続々と登場している。中でも注目されているのが「速攻性」と「高密着」を兼ね備えた製品だ。

美容商品の市場でもシートマスクは世界的に注目されており、日本国内では2023年の市場規模は約649億円で、コロナ禍後のインバウンド需要の増加や国内のセルフケア需要の高まりによって、前年比134.8%の大幅増となっている。

そんな中、エイジングケア市場で独自の地位を築いてきた山田養蜂場から、シートマスク先進国である韓国の大手化粧品メーカーとの共同開発で誕生した濃密マスク「RJメルティクリームシートマスク」が、2025年11月25日(火)に数量限定で新発売される。同製品は、シートマスクの最新トレンド⇒エイジングケアに期待の高い成分を反映した注目製品で、1枚に美容液約1本分(26mL)に相当する濃密なジェルクリームを含有。主要な保湿成分として、山田養蜂場独自の「デセン酸リッチローヤルゼリーエキス」に加え、次世代植物性レチノールとして知られる「バクチオール」を配合している。ローヤルゼリーエキスで肌の「美肌土台」を整えながら、バクチオールで「攻めのエイジングケア」を同時に叶える。また、高密着で肉厚なシートを採用することで、濃密なクリームを肌にしっかりと密封させ、角質層のすみずみまで美容成分を速やかに届けて、もっちりと潤う肌に導いてくれる。同社では、週に一度のスペシャルケアとして、乾燥やハリ不足の集中的なアプローチを勧めている。

また、資生堂が9月21日に発売した「エリクシール レチノパワー リンクルクリーム マスク」も、今、大人女性から最も注目されているシートマスクの一つだ。同製品は、長年レチノール研究をリードしてきた資生堂のブランドが提供する、シワ改善の医薬部外品マスクで、薬用有効成分「純粋レチノール」を配合し、シワ改善効果が期待できる。また、肌の隅々までうるおいとハリを与える設計なので、特に気になる目もとや口もとのケアに集中して使いたい人に嬉しいシートマスクだ。

同じく資生堂の、肌のくすみやシミ予防に特化した美白ブランドHAKUの「HAKU メラノフォーカスEV、メラノシールドマスク」もエイジングケアの一環として高い支持を得ているシートマスクだ。美白と同時に、乾燥によるくすみやハリ不足にアプローチし、明るく透明感のある肌へと導いてくれる。

シートマスクは、忙しい毎日を送る大人世代の女性にとって、手軽にできる最高の「ご褒美ケア」として注目されている。せっかくのスペシャルケアなのだから、コスパよりも、自身の肌悩みやライフスタイルに合った、心地よいマスクを選ぶようにしたい。週に一度のスペシャルケアとして、高機能マスクで集中的に栄養をチャージしてみてはいかがだろうか。(編集担当:石井絢子)

