トヨタ、「クラウン エステート」にクラウン70周年の記念モデルを追加

トヨタは20日、クラウンの特別仕様車「ESTATE RS “THE 70th”」および「ESTATE Z “THE 70th”」を発売した。シリーズ誕生70周年を記念したモデルとなる。

今回の特別仕様車は、16代目クラウン（エステート）のRSおよびZをベースにしている。エクステリアは個性的なバイトーンのカラーで、インテリアはクラウンらしく上質に仕上げられた。自由なカーライフに特別な質感を添える形で、オリジナリティを発揮したモデルだ。

70周年記念モデルの2グレードのうち、RSは伸びやかな見た目で、風格の漂うスタイリングである。一方でZは厳選されたアクセサリーで存在感を示している。

2グレードに共通する装備として、マットブラックのアルミホイールを使用。スポーティで気品にあふれたデザインが特徴で、クラウンの上質な走りに調和する。さらにブラックのドアベルトモールディングや、70周年記念ロゴ入りのシャープなラインによるサイドデカールにより、従来のモデルには見られないエクステリアとなっている。

インテリアはブラックラスターでまとめられており、クラウンの伝統を思わせる質感が特徴。さらに70周年記念ロゴ入りのシフトノブやインストルメントパネル、左右のフロントドアにつけられたプロジェクションカーテシイルミなどで、特別な空間を楽しめる。特別アイテムとして2個のクラウン専用キーや、リサイクルレザーのマニュアルケースも入手できる。

RS”THE 70th”のみの特別装備として、本革のレッドステッチ付スポーツシートを採用。ホールド性能が適正化されているため、車との一体感を味わえる。これに加え、貫禄のあるデザインの3本スポークステアリングホイール、アルミ製のアクセル・ブレーキペダルも採用された。

希望小売価格はRS”THE 70th”が820万円、Z”THE 70th”が642万円。