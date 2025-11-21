*14:00JST 日本動物高度医療センター---株式分割及び定款の一部変更、配当予想の修正を発表

日本動物高度医療センター＜6039＞は20日、2025年12月16日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載された普通株式を1株につき5株の割合で分割すると発表した。株式分割の効力発生日は2025年12月17日を予定している。

今回の株式分割は、今期2度にわたる業績予想の上方修正を背景に同社株価が高水準で推移していることを踏まえ、より多くの投資家が投資しやすい環境を整えるとともに、新NISA制度における活用を促進することを目的としている。併せて、株式の流動性向上と投資家層の拡大を図る意向である。

なお、2026年3月期の期末配当予想を1株当たり40円から8円に修正するが、これは分割比率に合わせた定数的な修正であり、現時点において実質的な配当予想の変更はない。

一方で同社は、好調な業績を踏まえ、配当方針に基づく利益還元について現在慎重に検討を行っているとしており、今後、配当予想の修正を行う場合には速やかに開示する方針を示している。《NH》