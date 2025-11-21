*12:05JST 芙蓉総合リース---液化炭酸ガスタンクを対象とした従量課金型リースを導入

江藤酸素株式会社と芙蓉総合リース＜8424＞は20日、江藤酸素が佐賀県佐賀市大和町に新たに開設した「佐賀大和事業所」に設置する液化炭酸ガスタンクを対象として、毎月のガス供給量に応じてリース料が変動する従量課金型リースを導入すること発表した。

生産地減少等により液化炭酸ガスの供給が全国的に逼迫している中、江藤酸素は2024年に佐伯営業所（大分県佐伯市）に190トン、2025年4月に産業用および医療用ガス事業の新たな拠点として開設した佐賀大和事業所に290トンのタンクをそれぞれ新設し、九州全域への液化炭酸ガスの安定供給を進めている。特に、自社で大型ガスタンクを所有し安定供給を目指す取り組みは、ガス商社として先進的な事例となる。

同社は江藤酸素の佐賀大和事業所に設置された液化炭酸ガスタンクを対象物件として、毎月のガス供給量に応じてリース料が変動する「従量課金型リース」を提供する。この仕組みにより、ガス供給量に連動した柔軟なリース料支払いが可能となり、江藤酸素の最適な事業運営をサポートする。《NH》