*11:12JST アセンテック---ランサムウエア攻撃対策ソリューションの提供を開始

アセンテック＜3565＞は20日、企業をランサムウェア攻撃の脅威から守るため、「特権IDの防御」と「バックアップデータの保護」を両立させるランサムウェア攻撃対策ソリューションの提供を開始すると発表した。同ソリューションは、特権アクセス管理（PAM）のリーディングカンパニーであるKeeper Security（本社：米国イリノイ州）と、エンタープライズクラウドストレージを提供するWasabi Technologies（本社：米国マサチューセッツ州）の製品を組み合わせたものである。

同社によると、近年のランサムウェア攻撃は特権IDの搾取とバックアップデータの改ざん・破壊が主要な攻撃ステップであり、これらを防ぐことが事業継続の観点で重要になると説明している。

Keeper Securityの特権アクセス管理（PAM）ソリューションは、全ての特権IDを最高レベルの暗号化で保護されたコンテナに保管し、最小限の権限でのアクセスを徹底する。

さらに、Wasabi Technologiesのイミュータブルストレージに保存されたデータは設定された保持期間内、改ざんや削除が不可能であり、MUAによる複数人承認プロセスを経ない限り破壊的操作が実行できない。この仕組みにより、バックアップデータを標的とした攻撃ステップを無効化し、安全な復旧ポイントを確保できるとしている。

同社は、Keeper SecurityとWasabi Technologiesを組み合わせることで二重の防御ラインを構築し、ランサムウェア攻撃に対して高い回復力を提供するとしている。また、今後も企業のデジタル環境に適したセキュリティソリューションを提案し、サイバー攻撃の脅威に対応していく方針である。《AK》