高校の1年先輩:糸井重里氏のほぼ日は、なかなか商売上手でもある

いま、物凄く迷っている。ジーンズホールディングス（3046）/しまむら（8227）/テレビ朝日ホールディングス（9409）/コシダカホールディングス（2157）/ほぼ日（3560）/NTT（9432）・・・今回の原稿はどの企業を俎上に載せるか、をである。

読者各位は列記した企業の、共通点をご存知だろうか。「もったい」をつけて恐縮だが各社に共通するのは、「現在」「元」の差はあるが社長の任務を担った面々が我が母校:群馬県立前橋高等学校のOBという点である。正確にはNTTはグループの持株会社。代表企業のNTTドコモの元社長:吉澤和弘氏が母校の大先輩である。

ジンズHDは創業者で前社長の田中仁氏（11月27日付けで後進に道を譲りCEO会長に就任）。しまむらの元社長・会長の野中正人氏。テレビ朝日HDの前社長の吉田慎一氏。コシダカHDの創業者CEO:腰高博氏。ほぼ日の創業者社長の糸井重里氏。

前置きが長くなったがチョイスしたのは、ほぼ日の糸井氏。1年先輩。毎年この時期になると『ほぼ日手帳』を買い求める。時節柄、顔を思い出す先輩だからである。

収益動向は、ご立派。2020年8月期は「2.9％減収、86.9％営業減益」。が、その後は21年8月期に「6.2％増収、86.3％増益」と切り返しこんな推移。「4.8％増収、76.7％増益」-「15.4％増収、114.2％増益」-「10.5％増収、72％減益」-「15.2％増収、12.7％増益」。前8月期は「15.2％増収、12.7％増益」。そして今26年8月期は「9.5％増収（95億円）、10.2％増益（6億8000万円）」計画。

会社四季報:特色欄は「手帳が売り上げの6割超を占める」としている。

だがその他の事業展開に積極的。

例えばwebサイトの『ほぼ日』では「ほぼ日手帳」、さらには文具・雑貨・衣類・食品・書籍を企画販売している。『weeksdays』ではスタイリストの伊藤まさこ氏と提携し、衣食住に関するコンテンツや商品を企画し販売しているといった具合etc。

私は未だ目にしていないが11月1日、群馬県・赤城山に『ほぼの駅 AKAGI』がオープンした。リリース資料によると「もともとは赤城山のケーブルカーの駅舎」を買い取り、「群馬の食材を活かした“おいしいごはん”」「楽しいグッズ」が売られるという。糸井氏の「群馬愛」、か・・・

ほぼ日の株価は、3100円水準。予想税引き後配当利回り2.3％余。8月の年初来高値から470円余り下値にある。（記事：千葉明・記事一覧を見る）