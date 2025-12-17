*07:19JST NY株式：NYダウは302ドル安 ハイテクが支える（16日）

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は302.30ドル安の48114.26ドル、ナスダックは54.05ポイント高の23111.46で取引を終了した。

雇用統計の強弱まちまちの結果を受け、寄り付き後、もみ合い。その後、労働市場の減速を警戒した売りが強まり、ダウは下落した。ナスダックは連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ軌道が変わらないとの見方や議会下院が人工知能（AI）インフラを支援する法案を巡り承認に向け進展したことを好感し、終盤にかけ、プラス圏を回復。まちまちで終了した。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、エネルギーが下落。

格安航空会社のサウスウエスト（lUV）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。航空会社のユナイテッド（UAL）は原油安に伴うコスト減少期待に、買われた。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は傘下のインスタグラムのTVアプリケーションサービス開始発表を好感し、上昇。半導体のエヌビディアは中国向けAIチップH200の需要増加に伴う生産拡大を検討しているとの報道で、買われた。

オンライン決済のペイパル・ホールディングス（PYPL）は国内銀行免許申請を明らかにし、上昇。ステーブルコイン企業のサークル・インターネット・グループ（CRCL）はクレジットカード会社のビザ（V）が顧客の決済で同社のUSDCコインでの支払いを承認したため、上昇。石油・天然ガス生産会社のエクソンモービル（XOM）は原油価格が5年ぶり安値付近まで下落したため、収益減を警戒し、売られた。

住宅建設会社のレナー（LEN）は取引終了後に四半期決算を発表。業績見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。

HorikoCapitalManagementLLC《FA》