ミガロホールディングス---DXYZが「FreeiD」の導入事例拡充で顔認証の浸透を可視化
ミガロホールディングス＜5535＞は17日、グループ会社であるDXYZが展開する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」において、顔認証マンションの導入事例を体系的にまとめて公開し、導入事例の拡充を通じて「顔ダケで、暮らす。」魅力を広げていくと発表した。
2021年1月に1棟目が竣工して以降、2025年10月末時点で「FreeiD」導入の顔認証マンションは271棟に達し、導入企業は90社(竣工前を含む)に上る。今後は年度末までに導入企業のうち20社の事例を紹介し、導入地域、住宅設備、端末設置箇所などを体系的に整理して公開する計画。
また、デベロッパーや管理会社のインタビューを順次掲載し、「利便性」「セキュリティ性」「拡張性」の観点から「顔ダケで完結する暮らし」の実態を紹介していく。
2026年度以降には、実際に暮らす入居者の声も可視化していく方針。《AK》
